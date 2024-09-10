Diyarbakır'da Kayıp Çocuk Katilliğinde Yeni İtiraflar

Diyarbakır'da Üzücü Olayın Detayları Ortaya Çıkıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin dereye bırakıldığını itiraf eden Nevzat B. suçlamaları kabul etti. Savcılıkla işbirliği yapan Nevzat B, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, amcası Salim Güran tarafından kendisinin tehdit edildiğini ileri sürdü.

Tehdit İddiası ve İfadesinde Değişiklik

2 Eylül'de tutuklanan Salim Güran'ın, "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi yok etmezsen seni ve aileni öldürürüm" şeklindeki tehdit dolu sözleri, Nevzat B tarafından ifade edildi. Nevzat B, olayla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

Cesedi Gizleme ve İlk İtiraflar

Narin'in cesedini derenin kenarına bıraktığını ifade eden Nevzat B, olay günü muhtar Salim Güran ile birlikte hareket ettiklerini, cesedi çuvala yerleştirdiğini ve üzerine taş koyduğunu belirtti. Arama çalışmaları sırasında Salim Güran'ın tedirgin tavırlarını dikkatle izlediğini ifade ederken, herhangi bir akrabasının cesetle ilgili kendisine soru sormadığını dile getirdi.

Soruşturma Devam Ediyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 24 şüpheliden biri olarak tutuklu bulunan Nevzat B, ifadesinin bazı kısımlarında çelişkiler olduğunu itiraf etti. Mahkeme, şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunması sebebiyle tutuklama kararı aldı.

Olayla ilgili tutuklanan Salim Güran ve Nevzat B dışında 23 şüphelinin de işlemleri devam ediyor. Narin Güran'ın çocuğa yönelik bu ölümcül eyleme dair soruşturma kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor.