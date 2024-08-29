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Diyarbakır'da Kayıp Çocuk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın ağabeyinin kolundaki ısırık izi, Narin'e ait olmadığı tespit edildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:48
Diyarbakır'da Kayıp Çocuk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'da Kayıp Kızın Soruşturması Devam Ediyor

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın durumu ile ilgili soruşturma sürerken, yeni bir gelişme yaşandı.

Ağabeyin Gözaltı Süreci

21 Ağustos'ta, Mudanya'nın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran ile ilgili olarak ağabey E.G. (18) gözaltına alındı. Gözaltı sürecinde, E.G.'nin kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olup olmadığını tespit etmek için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adli Raporun Sonuçları

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporda, söz konusu ısırık izinin kaybolan Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi. Bu gelişme, soruşturmanın seyrini etkilemesi açısından önem taşıyor.

Yeniden Diyarbakır'a Dönüş

Isırık izi ile ilgili işlemleri tamamlanan E.G.'nin, adli işlemlerinin ardından yeniden Diyarbakır'a getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor.

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