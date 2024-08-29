Diyarbakır'da Kayıp Çocuk Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'da Kayıp Kızın Soruşturması Devam Ediyor
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın durumu ile ilgili soruşturma sürerken, yeni bir gelişme yaşandı.
Ağabeyin Gözaltı Süreci
21 Ağustos'ta, Mudanya'nın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran ile ilgili olarak ağabey E.G. (18) gözaltına alındı. Gözaltı sürecinde, E.G.'nin kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olup olmadığını tespit etmek için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Adli Raporun Sonuçları
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporda, söz konusu ısırık izinin kaybolan Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi. Bu gelişme, soruşturmanın seyrini etkilemesi açısından önem taşıyor.
Yeniden Diyarbakır'a Dönüş
Isırık izi ile ilgili işlemleri tamamlanan E.G.'nin, adli işlemlerinin ardından yeniden Diyarbakır'a getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor.