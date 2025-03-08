Diyarbakır'da Kayıp Genç Mehmet Yüksel'in Cansız Bedeni Batman'da Bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kaybolan 24 yaşındaki Mehmet Yüksel'in cesedi, Batman'da bulundu.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:38
Diyarbakır'da Kayıp Genç Mehmet Yüksel'in Cansız Bedeni Batman'da Bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıplara karışan 24 yaşındaki Mehmet Yüksel'in cansız bedeni, Batman'da bulundu. 1 Mart tarihinde Bismil ilçesindeki Kazancı Mahallesi'nden, Batman'daki bir arkadaşıyla buluşmak üzere ayrılan Yüksel'den bir daha haber alınamaması üzerine yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan başvuru sonrası, Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Olay, Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğu ihbarıyla gündeme geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yapmış olduğu incelemelerde cesedin, kayıp Mehmet Yüksel'e ait olduğu belirlendi. Ön incelemede, Yüksel'in silahla vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Yüksel'in cansız bedeni Batman'da...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Yüksel'in cansız bedeni Batman'da bulundu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Yüksel'in cansız bedeni Batman'da...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Yüksel'in cansız bedeni Batman'da bulundu.

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