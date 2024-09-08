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Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu

8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, deri kenarında çuval içinde taşlarla gizlenmiş halde bulundu. Vali Zorluoğlu açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 13:27
Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu

Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içinde ve üzeri taşlarla gizlenmiş olarak bulunduğunu açıkladı. Sabah saat 08.45 sıralarında meydana gelen olayda Güran'ın cesedinin bulunduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Kayıp Narin Güran, daha önce aranılan bölgelerin yeniden araştırılması sonucu mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde ölü olarak tespit edilmiştir" dedi.

Arama Faaliyetleri ve Daha Fazlası

Vali Zorluoğlu, Narin Güran'ın 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olduğunu hatırlatarak, "Kayıp haberinin alınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde, çok sayıda uzman personel titizlikle arama faaliyetlerine devam etmiştir" dedi. Şu anda olayın adli boyutunun da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendiği belirtiliyor.

Önerilen arama ekipleri arasında jandarma arama kurtarma timleri, su altı kurtarma ekipleri ve köpekler yer aldı. Vali, ilk bulgulara göre Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulduğunu ve dere kenarına getirildiğini, üzerinin ise doğal bir görünüm vererek gizlendiğini ifade etti.

Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin

Son olarak Vali Zorluoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken konuyla ilgili bir gizlilik kararı olduğu için detaylı bilgi veremeyeceklerini belirtti ve gelişmeler hakkında bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kıyafetleriyle dere...

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu söyledi. Narin'in ölü bulunduğu dere yatağı görüntülendi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kıyafetleriyle dere...

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu söyledi. Narin'in ölü bulunduğu dere yatağı görüntülendi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kıyafetleriyle dere...

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu söyledi. Narin'in ölü bulunduğu dere yatağı görüntülendi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (ortada), İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya (solda) ve İl Jandarma...

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (ortada), İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya (solda) ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım (sağda) ile Valilikte basın toplantısı düzenledi. Vali Zorluoğlu, toplantıda, merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla ilişkin açıklamada bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (ortada), İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya (solda) ve İl Jandarma...

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (ortada), İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya (solda) ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım (sağda) ile Valilikte basın toplantısı düzenledi. Vali Zorluoğlu, toplantıda, merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla ilişkin açıklamada bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (ortada), İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya (solda) ve İl Jandarma...

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (ortada), İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya (solda) ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım (sağda) ile Valilikte basın toplantısı düzenledi. Vali Zorluoğlu, toplantıda, merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla ilişkin açıklamada bulundu.

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