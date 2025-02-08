Diyarbakır'da Kız Çocuğu Alıkoyma İddiasıyla Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da, 13 yaşındaki H.A.'yı alıkoyduğu öne sürülen Z.Ş. (29) isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay Nasıl Gelişti?

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki evlerinden 3 Şubat'ta markete gitmek üzere ayrılan 13 yaşındaki H.A.'dan haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bu ihbar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, önceki gün H.A. ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne teslim olan şüpheli Z.Ş., gözaltına alındı. H.A.'nın devlet korumasına alındığı bilgisi edinildi.