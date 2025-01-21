Diyarbakır'da Köpek Saldırısı: 5 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi'nde gerçekleşen üzücü bir olayda, 5 yaşındaki D.F. isimli çocuk köpek saldırısına uğrayarak yaralandı.

Olay, ilçe sınırları içindeki kırsal Beybulak Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırı sonucu çocuk başından yaralanarak acil durum hizmetlerine ihtiyaç duydu.

Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Burada gerekli tedavi ve aşılama işlemleri uygulandıktan sonra, D.F. taburcu edildi. Olayın ardından ailesi ve mahalle sakinleri büyük bir endişe yaşarken, yetkililer bu tür olayların önlenmesi için daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.