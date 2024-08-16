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Diyarbakır'da Kore Gazisi Aziz Gönülalan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Aziz Gönülalan, Diyarbakır'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:17
Diyarbakır'da Kore Gazisi Aziz Gönülalan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Diyarbakır'da Kore Gazisi Aziz Gönülalan Uğurlandı

Diyarbakır'da yaşamını yitiren Kore Gazisi Aziz Gönülalan, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Son Yolculuğu

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde ikamet eden Gönülalan, evinde vefat etti. Cenaze töreni, Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı öncesinde gerçekleştirildi.

Cenazesi, dualar eşliğinde Çifte Havuzlar Mezarlığı'na taşındı. Törende Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve birçok kurum temsilcisi yer aldı.

Aile ve Mirası

Altı çocuk babası olan Gönülalan'ın, Diyarbakır'daki son Kore gazisi olduğu öğrenildi. Kendisi, ülkesine olan hizmeti ve fedakarlıklarıyla hatırlanacak.

Diyarbakır'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Aziz Gönülalan törenle son yolculuğuna uğurlandı....

Diyarbakır'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Aziz Gönülalan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gönülalan için merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı öncesinde cenaze namazı kılındı. Gönülalan'ın cenazesi daha sonra düzenlenen törenle Çifte Havuzlar Mezarlığında toprağa verildi.

Diyarbakır'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Aziz Gönülalan törenle son yolculuğuna uğurlandı....

Diyarbakır'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Aziz Gönülalan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gönülalan için merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı öncesinde cenaze namazı kılındı. Gönülalan'ın cenazesi daha sonra düzenlenen törenle Çifte Havuzlar Mezarlığında toprağa verildi.

Diyarbakır'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Aziz Gönülalan törenle son yolculuğuna uğurlandı....

Diyarbakır'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Aziz Gönülalan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gönülalan için merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı öncesinde cenaze namazı kılındı. Gönülalan'ın cenazesi daha sonra düzenlenen törenle Çifte Havuzlar Mezarlığında toprağa verildi.

Diyarbakır'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Aziz Gönülalan törenle son yolculuğuna uğurlandı....

Diyarbakır'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Aziz Gönülalan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gönülalan için merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı öncesinde cenaze namazı kılındı. Gönülalan'ın cenazesi daha sonra düzenlenen törenle Çifte Havuzlar Mezarlığında toprağa verildi.

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