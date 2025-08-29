Diyarbakır'da Kübra Sofioğlu'nun Ölümü: Ehliyetsiz Sürücü C.G.'ye 3-9 Yıl Hapis İstemi

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun ölümüyle ilgili dava

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile, 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun 6 Mayıs'ta yaşamını yitirdiği trafik kazasında ehliyetsiz sürücü tutuklu suça sürüklenen çocuk C.G. hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olayın meydana geldiği an

İddianamede yer alan bilgilere göre, kaza 6 Mayıs'ta merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda meydana geldi. İddianameye göre C.G. idaresindeki 21 AGP 252 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kübra Sofioğlu'na çarptı ve Sofioğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

C.G.'nin ifadesinde, olay günü amcasına ait otomobil ile seyir halinde olduğunu, yanında 3 arkadaşının bulunduğunu belirterek, saatte 75-80 kilometre hızla ilerlerken önündeki aracın fren yaptığını, araca çarpmamak için aracı sol şeride kırdığını ve bu sırada önüne iki öğrencinin atladığını, bir kız çocuğuna çarpmak zorunda kaldığını iddia ettiği aktarıldı.

Tanık B.G. ise olay günü araçta bulunduğunu, C.G.'ye "biraz yavaşlayabilirsin" şeklinde uyarıda bulunduğunu ve kaza olmadan önce öndeki aracın fren yaptığı esnada yavaşlamasını söylediğini belirtti.

Bilirkişi raporları ve tespitler

İddianamede üç ayrı bilirkişi raporuna yer verildi. Trafik bilirkişisinin raporunda sürücü C.G. "asli", maktul Kübra Sofioğlu "asli"; maktulün aile avukatının hazırlattığı raporda C.G. "asli", Sofioğlu "tali"; Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda ise C.G. "tali" ve Sofioğlu "asli" kusurlu olarak belirtildi.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç bölümünde yer alan tespitlerde şu ifadelere yer verildi: "Her ne kadar Diyarbakır Adli Tıp Kurumunca düzenlenen raporda suça sürüklenen çocuk 'tali' kusurlu olduğu belirtilmiş ise de kaza anına ilişkin görüntünün dosyada mevcut olduğu, bahse konu görüntü üzerinden suça sürüklenen çocuğun araç ile görüntü kaydına girdiği ve çarpışmanın gerçekleştiği nokta ve sürenin tespiti mümkündür. Bilirkişi heyet raporunda bu hususlar dikkate alınarak görüntü üzerinden ve fiziki olarak olay yerinde ölçümlerin yapıldığı görülüyor. Sürücünün azami hız limitinin 70 kilometre olan yoldaki hızının bilimsel olarak 145,4 kilometre olduğunun kabulü gerekir. Ayrıca kaza esnasında yolda çalışma, trafik görevlisi ve görüşe engel cisim olmadığı tespit edilmiştir. Tanık beyanları ile de sabit olduğu üzere sürücünün öndeki araca çarpmamak için şerit değiştirmesi ve araçta bulunan tanığın yavaşlaması konusunda uyarıda bulunması da dikkate alınmıştır. Suça sürüklenen çocuğun gerekli takip mesafesine uymadığı değerlendirilmiştir. Çarpma anı ve sonrasında sürücünün kullanımında olan aracın fren lambalarının yanmadığı tespit edilmiştir. Suça sürüklenen çocuğun ehliyetinin bulunmadığı gözetildiğinde öngördüğü neticenin gerçekleşmeyeceğine olan güveni sebebiyle eylemine devam ederek sebebiyet verdiği kazada, bilinçli taksir koşulları oluşmuştur. Suça sürüklenen çocuğun bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan cezalandırılması kamu adına talep olunur."

İstenen ceza

İddianamede C.G. hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ile birlikte, taksirle işlenen suç nedeniyle TCK'nin 53/6 maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılması talep edildi.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameyle dava süreci başlayacak ve mahkeme delilleri değerlendirerek karara varacak.