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Diyarbakır'da Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı Düzenleniyor

HÜDA PAR, 15-16 Şubat'ta Diyarbakır'da 'Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı' düzenleyecek. Çalıştayda çözüm önerileri tartışılacak.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:19
Diyarbakır'da Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı Düzenleniyor

Diyarbakır'da 'Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı'

Diyarbakır'da, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) tarafından 15-16 Şubat tarihlerinde 'Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı' düzenlenecek. Bu çalıştay, Kürt meselesine dair çözüm arayışlarını destekleme amacı taşıyor.

HÜDA PAR'dan Açıklamalar

Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam, bu konunun Türkiye'de en önemli tartışma alanlarından biri olduğuna dikkat çekti. Sağlam, Kürt meselesi üzerinde uzun yıllardır farklı çözüm yolları arandığını ve çeşitli önerilerin sunulduğunu ifade etti.

Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta devlet olmak üzere her kesimin bu konuda bir çözüm önerisi var. Herkesin kendine göre bir bakış açısı var. Biz bunu da çok doğal görüyoruz. Önemli olan bu meselenin konuşulması ve çözüm yollarının aranmasıdır."

Ortak Akıl ile Çözüm Arayışı

Çalıştayın amaçlarından birinin, farklı bakış açılarıyla bir araya gelen insanların çözüm önerileri geliştirmek olduğunu vurgulayan Sağlam, "Her kesimden insanlar bir araya gelip bu sorunu çözmek için neler yapılabilir diye fikirler ortaya koyacağız. Türkiye'de bu konuda söz söylemiş, kafa yoran ve dertli olan akademisyenler, bilim adamları ve siyasetçilerle 2 günlük çalıştay yapacağız." dedi.

Sağlam, tartışılan konuların ardından elde edilen çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Toplantıya, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Abdussamed Yalçın ve Şeyhmus Tanrıkulu ile Diyarbakır İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever de katıldı.

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