DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.630.291,38 0,09%

Diyarbakır'da Mangaldan Sızan Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'da mangaldan sızan karbonmonoksit nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, diğer kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:22
Diyarbakır'da Mangaldan Sızan Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır Ergani'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, ısınmak amacıyla mangal yakan yaşlı bir çift, karbonmonoksit gazından zehirlenerek büyük bir facia yaşadı. Olay, Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Isınmak için mangal yakan 80 yaşındaki Senem ve Mustafa Akyıl çifti, kapalı alanın karbondioksit ile dolması sonucu baygınlık geçirdi. Torunları, üst katlarından haber alamadıkları için aşağıya inerek durumu kontrol etmek istedi. Ancak kapının açılmaması üzerine, camı kırarak içeri girdi.

Çifti hareketsiz bulan torunları, derhal yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, acil müdahalelerde bulundu. Yapılan kontroller sonucunda, Senem Akyıl'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ağır Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Durumu kritik olan Mustafa Akyıl ise, hızla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenmesi konusunda yetkililer uyarılarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Deprem Konutlarının Anahtarı Sahiplerine Verildi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'nda Tam Üye Olacak"
3
Bakü'deki Dev Azerbaycan Bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi
4
Belçika Büyükelçisi Van de Velde: Türkiye-AB İlişkilerini Geliştirmek Önceliğimiz
5
Gazze'nin Kuzeyinde Binlerce Filistinli İnsani ve Tıbbi Bakımdan Mahrum
6
Mengen Ormanları Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor
7
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Evi Tanksavarla Vurdu, Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak