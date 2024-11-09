Diyarbakır'da Mangaldan Sızan Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır Ergani'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, ısınmak amacıyla mangal yakan yaşlı bir çift, karbonmonoksit gazından zehirlenerek büyük bir facia yaşadı. Olay, Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Isınmak için mangal yakan 80 yaşındaki Senem ve Mustafa Akyıl çifti, kapalı alanın karbondioksit ile dolması sonucu baygınlık geçirdi. Torunları, üst katlarından haber alamadıkları için aşağıya inerek durumu kontrol etmek istedi. Ancak kapının açılmaması üzerine, camı kırarak içeri girdi.

Çifti hareketsiz bulan torunları, derhal yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, acil müdahalelerde bulundu. Yapılan kontroller sonucunda, Senem Akyıl'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ağır Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Durumu kritik olan Mustafa Akyıl ise, hızla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenmesi konusunda yetkililer uyarılarda bulundu.