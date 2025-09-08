Diyarbakır'da Market Denetimi: Fiyat Etiketi ve Haksız Fiyat

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik 'haksız fiyat artışı' ve 'fiyat etiketi' denetimi gerçekleştirdi. Denetimler, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda aralıksız sürdürülüyor.

Denetimin Detayları

İl Müdürlüğü, 25 kişiden oluşan 10 ekip ile bir alışveriş merkezinde vatandaşlara 'Tüketicilerin fiyat etiketine ve fahiş fiyata karşı bilmesi gerekenler' başlıklı bilgilendirici broşürler dağıttı. Ayrıca, İl Müdürü Zafer Atik'in de yer aldığı denetimlerde bir süpermarkette kırtasiye, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik kontroller yapıldı.

İl Müdürü Zafer Atik'in Açıklamaları

Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada ilgili kanunlar kapsamında denetimlerin sürdüğünü ve yoğunlukla temel gıda ile ihtiyaç malzemeleri üzerinde durduklarını belirtti. Vatandaşların karşılaştıkları aykırılıkları ALO 175 Tüketici Hattı, Ticaret İl Müdürlüğü, CİMER ve Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayette bulunabileceklerini ifade etti.

Atik, bu yılın 8 ayında yapılan denetimlerle ilgili bilgi vererek şunları kaydetti: 'Fiyat etiketiyle ilgili toplamda 4 milyon 625 bin 525 lira idari yaptırım kararı uyguladık. Yapmış olduğumuz denetimlerde hem vatandaşlarımız bilinçlendi hem de işletmelerimizin ceza oranlarının düştüğünü gözlemliyoruz. Bu sonuçlarla denetimlerimizin etkili olduğunu düşünüyoruz. Denetimlerdeki amacımız tüketicilerimizin menfaatlerini korurken işletmelerimize de rehberlik etmek ve bilgilendirmektir.'

