Diyarbakır'da Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi Açıldı

Diyarbakır'da Yeni Bir Kütüphane Açılışı

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde bulunan Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Mehmet Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Mehmet Cansız tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışında İstiklal Marşı okundu ve bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Açılış Töreninde Konuşmalar

DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, törende yaptığı konuşmada, yazının bulunmasının insanlık tarihinde bilgilerin depolanması ihtiyacı ile başladığını vurguladı. Coşkun, bu dönemde saray, tapınak ve özel arşivlerin ortaya çıktığını belirterek, antik çağlardaki kütüphanelerin tarihsel önemine dikkat çekti.

Coşkun, "Milletlerin medeniyet tarihi incelendiğinde kitaplar, insanların kimliği ve tarihi üzerinde büyük etkiler taşır. Bu bağlamda, toplum için faydalı olan eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem arz ediyor," dedi. Ayrıca, Mehmet ve Esra Cansız'a, kütüphanenin kurulumuna katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

İş İnsanından Öneri

İş insanı Mehmet Cansız ise kütüphanenin açılışından memnun kaldığını dile getirerek, diğer iş insanlarına da isimlerini yaşatacak eserler bırakmaları tavsiyesinde bulundu.

Katılımcılar

Açılış törenine birçok yerel yöneticinin yanı sıra Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya da katıldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı törenle yapıldı. DÜ yerleşkesinde Mehmet Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Mehmet Cansız tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı amacıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı törenle yapıldı. DÜ yerleşkesinde Mehmet Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Mehmet Cansız tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı amacıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı törenle yapıldı. DÜ yerleşkesinde Mehmet Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Mehmet Cansız tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı amacıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı törenle yapıldı. DÜ yerleşkesinde Mehmet Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Mehmet Cansız tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı amacıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı törenle yapıldı. DÜ yerleşkesinde Mehmet Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Mehmet Cansız tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı amacıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı törenle yapıldı. DÜ yerleşkesinde Mehmet Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Mehmet Cansız tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı amacıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı törenle yapıldı. DÜ yerleşkesinde Mehmet Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Mehmet Cansız tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı amacıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yer alan Mehmet-Esra Cansız Kütüphanesi'nin açılışı törenle yapıldı. DÜ yerleşkesinde Mehmet Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Mehmet Cansız tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı amacıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.