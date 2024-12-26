Diyarbakır'da Meryem Ana Kilisesi'nde Noel Ayini Coşkusu

Diyarbakır'daki Tarihi Noel Ayini

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan Meryem Ana Kilisesi'nde, Noel ayini büyük bir coşkuyla yapıldı. Mardin Dayrulzafaran Manastırı'ndan gelen Rahip Gabriel Akkurt tarafından yönetilen ayin, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

İlahiler ve Kutsanmış Ekmek

Ayin sırasında, Süryanice ve Türkçe ilahiler seslendirilirken, katılımcılara kutsanmış ekmek ikramında bulunuldu. Ayin sonunda, Süryanilerin mum yakarak dilek dilendiği özel bir etkinlik düzenlendi. Katılımcılara, lezzetli çörek ve şekerler ikram edildi.

Akkurt'tan Temenniler

Ayin sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akkurt, Diyarbakır'da bulunmaktan ve bu anlamlı ayini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Akkurt, "Bu doğuş bayramı, bütün Hristiyanlara ve dünyaya bir ışıktır. Tüm dünyada savaşların ve kötü eylemlerin sona ermesini diliyorum. Kötü düşünceli insanların kalplerinin yumuşayıp Allah'a dönmelerini temenni ediyorum," dedi.

Katılımcılar Arasında Belediye Başkanı da Vardı

Ayine, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu anlamlı etkinlik, kültürel ve dini bir dayanışma örneği sergileyerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Mardin Dayrulzafaran Manastırı'ndan gelen Rahip Gabriel Akkurt tarafından yönetilen ayinde, Süryanice ve Türkçe ilahiler seslendirildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Mardin Dayrulzafaran Manastırı'ndan gelen Rahip Gabriel Akkurt tarafından yönetilen ayinde, Süryanice ve Türkçe ilahiler seslendirildi.