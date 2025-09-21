Diyarbakır'da Mezopotamya'nın İzleri Resim Sergisi — 3 Ülkeden 7 Sanatçının 17 Eseri

Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde açılan Mezopotamya'nın İzleri sergisinde 3 ülkeden 7 ressamın Diyarbakır temalı 17 eseri bir günlüğüne sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 16:13
Diyarbakır'da Mezopotamya'nın İzleri resim sergisi açıldı

Merkez Sur ilçesindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesinde düzenlenen sergide, 3 ülkeden 7 ressamın Diyarbakır temasını işlediği 17 resim sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi bir gün sürecek şekilde hazırlandı.

Sergi detayları

Sergide yer alan eserler, akrilik teknikleriyle oluşturuldu. Katkı veren sanatçılar şunlar:

Almanyadan Gülay Eroğlu, Portekizden Hande Rasgeldi Ferreira ve Türkiye'den Nevin Yavuz Azeri, Nursun Hafızoğlu, Mehmet Ali Aksakal, Asil Argun ile Sinan Demir.

Küratörün mesajı

Serginin küratörü olan 16 yaşındaki Miray Havin Fidanboy, basın mensuplarına aslen Diyarbakırlı olduğunu ve Antalya'da yaşadığını söyledi. Bu sergi aracılığıyla resim sanatını Mezopotamya'nın tarihsel izleriyle günümüz estetik anlayışını buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Fidanboy konuşmasında, 7 sanatçının 17 çalışmasının bulunduğunu ve işlenen temaların Diyarbakır'ın kültürünü ile kentte yaşanan olayları konu edindiğini ifade etti.

Ayrıca bu çalışmanın ikincisini ve üçüncüsünü Ankara ve Antalya'da düzenlemeyi planladıklarını anlattı. Fidanboy, çok büyük bir kalabalık olduğunu ve bu genç yaşta yürüttüğü çalışmanın ilerideki projelerine katkı sağlayacağını söyledi.

Sanatçı görüşleri

Uluslararası resim sanatçısı ve resim öğretmeni Gülay Eroğlu, Antalya'da Mezopotamya ile ilgili bir çalışma yapma kararı aldıklarını belirtti. Eroğlu, Mezopotamya'nın kendi kökleri ve merakları olduğunu, dünyanın en genç küratörüyle birlikte Diyarbakır'da başlangıç yapmak istediklerini ve şu anda 17 çalışmayı sergilediklerini söyledi.

Ziyaretçi izlenimi

Sergiyi kentte bulunan iş insanı Kemal Ulusoy ziyaret etti. Ulusoy, bu tür etkinliklerin kent için büyük bir onur kaynağı olduğunu vurgulayarak kentte daha fazla sanat etkinliği düzenlenmesini ümit ettiğini dile getirdi.

Sergi, Diyarbakır'ın tarihsel ve kültürel dokusunu resimle yorumlayan eserleri bir araya getirerek sanatseverlere kısa ama yoğun bir deneyim sundu.

