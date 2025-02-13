Diyarbakır'da Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Tanıtıldı

Diyarbakır'da METOSAD Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Batman'dan turizm sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği (METOSAD) düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

METOSAD Genel Başkanı Veysi Kaya'nın Açıklamaları

Bölgedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan METOSAD Genel Başkanı Veysi Kaya, bu yeni oluşumun turizmin tüm paydaşlarını bir çatı altında birleştirmek amacıyla kurulduğunu ifade etti. Kaya, Mezopotamya'nın zengin tarihi ve çok kültürlülüğüyle önemli bir turizm merkezi haline geldiğini belirtti.

Kaya, ayrıca, "Mezopotamya'nın köklü geçmişi ve zengin turizm potansiyelini daha etkin bir şekilde değerlendirmek amacıyla bugünkü kuruluşumuzu tamamlamış bulunuyoruz." dedi. Diyarbakır merkezli bir yapı olarak METOSAD'ın, dört ildeki turizm alanındaki iş birliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Bölgenin Turizm Potansiyeli

Mezopotamya'nın farklı inanç ve medeniyetlere ev sahipliği yapmasının, bölgenin turizm potansiyelini artırdığını dile getiren Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgedeki önemli inanç ve kültür miraslarını birleştirdiğimizde, inanç turizmi açısından oldukça zengin bir alan olduğunu söyleyebiliyoruz. Mezopotamya'yı eşsiz bir gastronomi ve kültür turizmi destinasyonu haline getirmek için çalışmalara devam edeceğiz."

Kaya, METOSAD olarak önceliklerinin bölgeyi uluslararası bir turizm destinasyonu yapmak olduğunu ifade ederek, tüm paydaşları iş birliğine davet etti. "Bu büyük mirası geleceğe taşımak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Katılımcılar

Toplantıya, METOSAD yönetim kurulu üyeleri ve Karacadağ Kalkınma Ajansı ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Batman'dan turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla kurulan Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği (METOSAD) düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. METOSAD Genel Başkanı Veysi Kaya (sağ 4), bir otelde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Batman'dan turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla kurulan Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği (METOSAD) düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. METOSAD Genel Başkanı Veysi Kaya (sağ 4), bir otelde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.