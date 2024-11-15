Diyarbakır'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı

Diyarbakır'da Feci Kaza

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobil çarpıştı. Olayda 4'ü çocuk olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza, Büyükakören Mahallesi'nde gerçekleşti. Y.Ç. idaresindeki 21 ADA 557 plakalı rehabilitasyon merkezine ait minibüs, İ.Ş. tarafından kullanılan 21 AFJ 242 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.