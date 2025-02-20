Diyarbakır'da Mobil Sağlık Ekipleri Kırsalda Hastalara Ulaşmaya Devam Ediyor

Diyarbakır'da, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda mobil sağlık hizmetleri, ulaşımı zor olan kırsal mahallelerde yaşayan hastalara ulaşmak için hız kesmeden devam ediyor. Mobil sağlık ekipleri, evlerinde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastaları ziyaret ederek, sağlık kontrolleri ve koruyucu hizmetler sunuyor.

İlçelere bağlı mahallelerde hizmet veren mobil ekipler, aile hekimi, hemşire, ebe, sağlık memuru, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve diyetisyenlerden oluşuyor. Bu ekipler, özellikle hamileler, yaşlılar ve çocuklar için koruyucu sağlık hizmetleri sağlarken, kronik hastalıkları olan kişilerin takibini de gerçekleştirmekte.

Erken Müdahale ile Hastalıkların İlerlemesini Önleyin

Ziyaret ettikleri hanelerde muayene yapan ekipler, tansiyon ve şeker ölçümleri yaparak, erken müdahalelerle hastalıkların ilerlemesine engel olmakta. Mobil sağlık hizmetleri, sağlık hizmetinin erişimini kolaylaştırarak, tedavi ve yönlendirme süreçlerini daha etkili hale getiriyor.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri Hedefleniyor

Ergani İlçe Sağlık Müdürü Rüstem Kuzan, mobil sağlık hizmetlerinin 2018 yılından bu yana sürdüğünü vurgulayarak, köylere düzenli destek verdiklerini belirtti. Kuzan, temel amaçlarının koruyucu sağlık hizmeti sunmak olduğunu aktararak, sağlık çalışanlarının hassasiyetle hizmet verdiğini ifade etti.

Yerel Halkın Destekleri

Mobil sağlık ekiplerinin çalışmaları ile ilgili olarak, Gediçik mezrasındaki 5 çocuk annesi İpek Özdem, sağlık ekiplerinin kendilerini ziyaret etmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Özdem, "Araç olmadığı için hastaneye gitmekte zorlanıyoruz. Sağlık ekipleri kapımıza kadar geliyor, çocuklarımızı muayene ediyor ve aşılarını yapıyor. Bu hizmetlerden çok memnunuz, kar, yağmur demeden yanımızdalar" dedi.

Diyarbakır'da sağlık ekipleri kırsalda yaşayan ve hastaneye ulaşmakta güçlük çeken hastaları evlerinde ziyaret ederek mobil hizmet sunuyor. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda İlçe Sağlık müdürlüklerince aile hekimi, hemşire, ebe, sağlık memuru, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve diyetisyenlerden oluşturulan mobil sağlık ekipleri kırsal mahallelere giderek hamileler, yaşlılar ve çocuklara evlerinde koruyucu sağlık hizmeti sunuyor, kronik rahatsızlığı bulunanların da takibini yapıyor.

Diyarbakır'da sağlık ekipleri kırsalda yaşayan ve hastaneye ulaşmakta güçlük çeken hastaları evlerinde ziyaret ederek mobil hizmet sunuyor. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda İlçe Sağlık müdürlüklerince aile hekimi, hemşire, ebe, sağlık memuru, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve diyetisyenlerden oluşturulan mobil sağlık ekipleri kırsal mahallelere giderek hamileler, yaşlılar ve çocuklara evlerinde koruyucu sağlık hizmeti sunuyor, kronik rahatsızlığı bulunanların da takibini yapıyor.