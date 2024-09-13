Diyarbakır'da Narin Güran Cinayet Soruşturması Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili tutuklamalar ve ifade süreçleri sürerken, soruşturma derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:45
Diyarbakır'da Narin Güran Cinayet Soruşturması Devam Ediyor

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayet soruşturması

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Narin'in ağabeyi Enes Güran, olay günü ve sonrasında yaşananları mahkemede açıkladı.

Ağabey Enes Güran'ın Mahkemede Verdiği İfade

Enes Güran, mahkemede yaptığı açıklamada, Narin'in kaybolduğunu öğrendiklerinde büyük bir üzüntü yaşadı. "Hastaneye gittiğimizde Narin'in olmadığını anladık, üzüntüden kendime birkaç defa yumruk attım," dedi.

Morlukların Sebebi ve İddialar

Narin'i mısır tarlasında ararken mısır koçanlarına çarptığını belirten Güran, yaşadığı morlukların kaynağını açıkladı. "Sinirden kolumu ısırdım, ısırık izi bu sebeple oluştu," dedi. Olayın ardından aile meclisinin toplandığını fakat kendisinin bu konuda bir sorun görmediğini ifade etti.

Husumet Durumu ve Ekonomik Baskı İddiası

Enes Güran, ailesi arasında bir husumet olup olmadığını sorulduğunda, 2023 Aralık ayında bir alacak verecek meselesinin yaşandığını aktardı. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in kaybolmasında bir tehlike oluşturduğuna yönelik iddiaları ''önceden bir anlaşma olmaksızın bu şekilde yapılacağını düşünmüyorum,'' diyerek değerlendirdi.

Diğer Zanlıların İfadeleri

Bazı tutuklu akrabalar da olaya dair ifade verdiler. Narin'in kaybolduğu gün birçok akrabanın bir araya geldiğini, aramalar sırasında bazı bilgilerin manipüle edildiğini belirttiler. Bazıları ise olay günü nerede olduklarına dair alibiler sundular.

Narin Güran'ın cinayet soruşturması, tutuklanan kişilerin ifadeleri ve olay yerinde yapılan araştırmalar ile sürerken, yetkililerin çalışmaları devam ediyor.

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