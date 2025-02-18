Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti: 31 Şüpheli Hakkında Takipsizlik Kararı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan takipsizlik kararı verildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 21:45
Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti: 31 Şüpheli Hakkında Takipsizlik Kararı

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinden 31 Şüpheli Hakkında Karar

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında bazı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin'in cansız bedenine, 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde ulaşıldı.

Başsavcılıktan Açıklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran'a, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Başsavcılığın açıklamasına göre, Salim Güran, Narin'in DNA'sının otomobilinde bulunması nedeniyle gözaltına alınmış, ancak daha sonra eylemin 'kasten öldürme' olduğu anlaşılmıştır.

Nevzat Bahtiyar ve Kardeşi Üzerine Yapılan Yargılama

Narin'in cansız bedenini derede sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, 'suç delillerini yok etme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bahtiyar'ın kardeşi Vecdi Bahtiyar hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçu yönünden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Başka Şüpheliler Üzerine Alınan Kararlar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in babası Arif Güran ve diğer şüpheliler hakkında kasten öldürme suçundan yeterli delil elde edilemediği için takipsizlik kararı verdi. Bu kapsamda, toplam 31 şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı. Karar doğrultusunda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172/2. maddesi gereğince her aşamada yeniden soruşturma yapılabileceği ifade edildi.

Mahkeme Heyetinin Verdiği Cezalar

28 Aralık 2024'te yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 16 yaşındaki R.A.'nın tahliyesine de karar verildi.

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