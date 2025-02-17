Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde 15 Şüpheliye İki İddianame: Hapis Cezası Talebi

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde Şüphelilere İddianame Hazırlandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde 6'sı tutuklu olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, tüm şüpheliler için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir.

Kayıp Çocuk Vakası ve Ardındaki Olaylar

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cesedine, 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde ulaşıldı. Narin'in kaybolduğu yönünde ilk resmi ihbar, ağabeyi Baran Güran tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapıldı. Bunun üzerine, çocuk için kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

Şüpheliler ve İddialar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında yürütülen soruşturmanın sonucudur. Suça sürüklenen çocuklar için ayrı bir iddianame 2. Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu.

Olayın Seyrini Değiştiren İddialar

Kayıp Narin Güran'ın bulunması için yapılan arama çalışmalarında, kardeşi Muhammed Kaya'nın Suriyelilerin kaldığı çadırların yakınında kırmızı bir çocuk terliği bulduğunu belirtmesi dikkat çekti. Ancak, bu tespit sonrasında aile bireylerinin terliğin Narin'e ait olduğunu beyan etmesi, soruşturmanın yönünün değişmesine neden oldu. Bunun yanı sıra, Tavşantepe Mahallesi'nde meydana gelen yangının, arama çalışmalarını etkileyerek Narin'in bulunmasını engellemek amacıyla yapıldığı değerlendirildi.

Çelişkili İfadeler ve Suçlamalar

İddianamede belirtilen ifadelere göre, olayla ilgili şüpheliler arasında çelişkili ve tutarsız beyanlar bulunması, cinayet soruşturmasının seyrini değiştirdi. Şüphelilerin ifadeleri, açıkça bir organizasyon içerisinde hareket ettiklerini gösteriyor. "Suçluyu kayırma" suçunu işledikleri yönünde yeterli delil elde edildiği ifade edilmektedir.

Yargı Süreci ve Sonuç

Tutuklu sanıklar ile suça sürüklenen çocukların beyanları, yargılamada netleşen maddi delillerle çelişiyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki önceki yargılamada, bazı sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldıkları hatırlatıldı. İddianameler, gerçekten de Narin Güran cinayeti hakkında derin ve karmaşık bir vakayı açığa çıkaracak gibi görünüyor.

Bu süreçte, adaletin sağlanması ve Narin Güran'ın ailesinin acısına emsal teşkil edecek bir yargılama sürecinin işletilmesi umut edilmektedir.