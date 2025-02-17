Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde 15 Şüpheliye İki İddianame: Hapis Cezası Talebi

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında 15 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Suçluyu kayırma suçundan hapis cezası talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 21:41
Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde 15 Şüpheliye İki İddianame: Hapis Cezası Talebi

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde Şüphelilere İddianame Hazırlandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde 6'sı tutuklu olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, tüm şüpheliler için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir.

Kayıp Çocuk Vakası ve Ardındaki Olaylar

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan Narin Güran'ın cesedine, 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde ulaşıldı. Narin'in kaybolduğu yönünde ilk resmi ihbar, ağabeyi Baran Güran tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapıldı. Bunun üzerine, çocuk için kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

Şüpheliler ve İddialar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında yürütülen soruşturmanın sonucudur. Suça sürüklenen çocuklar için ayrı bir iddianame 2. Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu.

Olayın Seyrini Değiştiren İddialar

Kayıp Narin Güran'ın bulunması için yapılan arama çalışmalarında, kardeşi Muhammed Kaya'nın Suriyelilerin kaldığı çadırların yakınında kırmızı bir çocuk terliği bulduğunu belirtmesi dikkat çekti. Ancak, bu tespit sonrasında aile bireylerinin terliğin Narin'e ait olduğunu beyan etmesi, soruşturmanın yönünün değişmesine neden oldu. Bunun yanı sıra, Tavşantepe Mahallesi'nde meydana gelen yangının, arama çalışmalarını etkileyerek Narin'in bulunmasını engellemek amacıyla yapıldığı değerlendirildi.

Çelişkili İfadeler ve Suçlamalar

İddianamede belirtilen ifadelere göre, olayla ilgili şüpheliler arasında çelişkili ve tutarsız beyanlar bulunması, cinayet soruşturmasının seyrini değiştirdi. Şüphelilerin ifadeleri, açıkça bir organizasyon içerisinde hareket ettiklerini gösteriyor. "Suçluyu kayırma" suçunu işledikleri yönünde yeterli delil elde edildiği ifade edilmektedir.

Yargı Süreci ve Sonuç

Tutuklu sanıklar ile suça sürüklenen çocukların beyanları, yargılamada netleşen maddi delillerle çelişiyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki önceki yargılamada, bazı sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldıkları hatırlatıldı. İddianameler, gerçekten de Narin Güran cinayeti hakkında derin ve karmaşık bir vakayı açığa çıkaracak gibi görünüyor.

Bu süreçte, adaletin sağlanması ve Narin Güran'ın ailesinin acısına emsal teşkil edecek bir yargılama sürecinin işletilmesi umut edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM: Gazze'de 250 Binden Fazla Öğrenci Uzaktan Eğitime Kaydoldu
2
Muğla Menteşe Devlet Hastanesi'nde Deprem Riski: Boşaltma Talimatı Geldi
3
Almanya Başbakanı Scholz'tan Ukrayna'ya Barış Gücü Açıklaması
4
Elon Musk, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Ait Veri Tabanında Hata Olduğunu Savundu
5
Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri'ne Türkçe Sertifikaları Dağıtıldı
6
Ali Yalçın: Meclis, 28 Şubat Komisyonu Oluşturmalı
7
AFAD Başkanı Pehlivan, Kahramanmaraş'taki Depremzedeleri Ziyaret Etti

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği