Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde 9 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, 22 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheliler Arasında Aile Üyeleri de Var

21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Soruşturma çerçevesinde, Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat ile iki kuzeni ve yengesi gibi aile üyeleri arasında yer alan 9 kişi tutuklanması talebiyle adliyeye getirildi.

Soruşturmada Son Durum

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilere yönelik işlemler tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Yüksel ve Enes Güran, "Kasten öldürme" suçlamasıyla, amca Fuat Güran ise "Suç delillerini yok etme" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Diğer altı kişi ise "Suçluyu kayırma" ve "Suç delillerini yok etme" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Valilikten Açıklama

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın ölümüne dair ilk bulguları açıkladı. Narin’in bedeninin, bir çuvalın içinde, dere kenarına yerleştirildiği ve bunu gizlemek için üzerinin taş ve dallarla kaplandığı ifade edildi.

Şüphelilerin İfadeleri ve İddialar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer zanlı zannedilen amca Salim Güran, başka bir şüpheliye, "Çocuğu yok et" dediği öne sürüldü. Bahsi geçen kişi, kendi hayatı ve ailesi ile tehdit edildiğini iddia etti.

Bu çerçevede bir diğer şüpheli, mahallenin imamı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın detayları ve gelişmeleri takip ediliyor.