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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde sanıklara ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:32
Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde Gerekçeli Karar Açıklandı

Diyarbakır'da meydana gelen trajik olayda 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davada, sanıkların cezalandırılması için gerekçeli karar hazırlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın, Narin’i birlikte öldürdüğüne hükmetti. Nevzat Bahtiyar ise cesedi saklamaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Kararın Detayları

28 Aralık 2024’teki duruşmada mahkeme, 944 sayfadan oluşan gerekçeli kararını açıkladı. Karara göre, sanıkların Narin'in öldürülme anında evde bulunduğu ve bu eyleme rıza gösterdiği belirlendi. Sanık Yüksel'in, Narin'in annesi, Salim'in amcası ve Enes'in ağabeyi olması nedeniyle yasal koruma yükümlülüklerini yerine getirmedikleri vurgulandı.

Sanıkların Eylemleri ve İşbirliği

Kararda, sanıkların Narin'in cansız bedenine yönelik hareketlerinin ortak bir plan dahilinde gerçekleştiği belirtildi. Narin’in cesedinin Nevzat Bahtiyar'a verilerek gizlenmesine karar verildi. Ayrıca, sanıkların cesedi gizleme çabalarının suç ortaklığı oluşturduğuna dikkat çekildi.

Sonuç ve Cezalar

Mahkeme, Yüksel, Enes ve Salim Güran hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömmekle suçlanan Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk halleri de devam edecek.

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