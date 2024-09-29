Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Şahin Göz Kamerası Yeni Delilleri Ortaya Çıkardı

Narin Güran Cinayetinde Şahin Göz Kamerası Yeni Deliller Tespit Etti



Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, kaybolduktan 19 gün sonra bulundu. Olay, tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Adli tıp raporları, küçük kızın cinayete kurban gittiğini doğrularken, soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Jandarma ekipleri köyde geniş çaplı aramalar gerçekleştirirken, son olarak askeri üs bölgesinde bulunan Şahin Göz kamerasının kaydettiği görüntülerle cinayete dair yeni ipuçları elde edildi.

ŞAHİN GÖZ KAMERASI CİNAYETİN SIR PERDESİNİ ARALAYACAK

Askeri üs bölgesindeki Şahin Göz kamerası, cinayet günü Narin Güran’ın cansız bedeninin dere yatağına gömülme anlarını kaydetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, suçunu itiraf ederken, görüntülerde onun yanında iki kişinin daha bulunduğu belirlendi. Bu kişiler henüz teşhis edilemedi, ancak TÜBİTAK’a gönderilen görüntüler, cinayete dair sır perdesinin aralanmasında kritik rol oynayacak.

TÜBİTAK, görüntüleri netleştirerek şüphelilerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Bu gelişme, cinayet soruşturmasının seyrini değiştirebilir. Şahin Göz kamerasının kayıtları, Narin Güran’ın ölümüne sebep olan kişilerin kimliklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olacak.

KAMERALARIN İNCELENMESİ DEVAM EDİYOR

Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, köydeki dört amcanın evinde bulunan tüm kameraların kayıtlarına da el konuldu. Yapılan incelemelerde, kameraların 8 günlük kayıtlarının silindiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, bu kayıtları geri getirmeye çalışırken, silinen görüntülerin cinayetle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Bu kapsamda, köydeki kayıt cihazları ve hard diskler incelemeye alındı. Eğer silinen görüntüler geri yüklenebilirse, cinayetin perde arkasındaki diğer detaylar da aydınlatılacak.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE YENİ GÖZALTILAR GELEBİLİR Mİ?

Nevzat Bahtiyar, ilk ifadesinde Narin Güran’ın cansız bedenini amcası Salim’in talimatıyla dere yatağına gömdüğünü itiraf etmişti. Salim, karşılığında kendisine 200 bin TL teklif ettiğini de dile getirdi. Ancak, askeri üs bölgesinden alınan kamera kayıtları, olayın daha derin bir komplonun parçası olabileceğini gösteriyor. Görüntülerde Bahtiyar’ın yanında kimliği belirsiz iki kişi daha bulunuyor. Bu kişilerin kim olduğu ve cinayete nasıl dahil oldukları büyük merak konusu.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, TÜBİTAK’ın yapacağı inceleme sonucunda yeni gözaltılar ve tutuklamalar gelebilir. Şu ana kadar 12 kişi tutuklanmış olsa da, soruşturmanın bu yeni deliller ışığında genişlemesi bekleniyor. Özellikle kamera görüntülerinin çözülmesiyle, olayın arkasındaki kişiler tespit edilerek adalete teslim edilebilir.

TÜBİTAK GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYOR

TÜBİTAK’ın 6 kişilik bir bilirkişi ekibi, askeri üs bölgesinden alınan görüntüleri detaylı bir şekilde inceliyor. Amaç, görüntülerdeki kişilerin kimliğini belirlemek ve olayın diğer aktörlerini ortaya çıkarmak. Bu aşamada yapılan çalışmaların sonucunda yeni delillerin mahkemeye sunulması bekleniyor. Bilirkişi raporları tamamlandığında, Narin Güran’ın ölümüyle ilgili dava daha da netlik kazanacak.

KÖYDEKİ KAMERALAR DA İNCELENİYOR

Köyde yapılan aramalar sırasında jandarma ekipleri, dört amcanın evinde bulunan güvenlik kameralarına da el koydu. Bu kameralar, olayın gerçekleştiği dönemde önemli bir delil olabilir. Ancak yapılan ilk incelemelerde kameraların kayıtlarının silindiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, silinen görüntüleri geri getirmeye çalışıyor. Eğer bu kayıtlar geri yüklenebilirse, cinayetle ilgili yeni delillere ulaşılabilir.

SONUÇ: TÜRKİYE NARİN GÜRAN CİNAYETİNİN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR

Diyarbakır’da yaşanan bu vahşi cinayet, Türkiye’yi derinden sarstı. 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin sır perdesi henüz tam olarak aralanmamış olsa da, elde edilen yeni delillerle soruşturma hız kazanmış durumda. Özellikle TÜBİTAK’ın inceleyeceği kamera görüntüleri, olayın aydınlatılmasında kritik rol oynayacak. Şu ana kadar 12 kişi tutuklandı, ancak yeni gözaltıların ve tutuklamaların gerçekleşmesi an meselesi.

Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Şahin Göz Kamerası Yeni Delilleri Ortaya Çıkardı

Meta Açıklaması: Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şahin Göz kamerası, cinayete dair önemli görüntüler kaydetti. TÜBİTAK bu görüntüleri inceleyerek cinayetle ilgili sır perdesini aralamaya çalışıyor.

Narin Güran Cinayetinde Şahin Göz Kamerası Yeni Deliller Tespit Etti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, kaybolduktan 19 gün sonra bulundu. Olay, tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Adli tıp raporları, küçük kızın cinayete kurban gittiğini doğrularken, soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Jandarma ekipleri köyde geniş çaplı aramalar gerçekleştirirken, son olarak askeri üs bölgesinde bulunan Şahin Göz kamerasının kaydettiği görüntülerle cinayete dair yeni ipuçları elde edildi.

ŞAHİN GÖZ KAMERASI CİNAYETİN SIR PERDESİNİ ARALAYACAK

Askeri üs bölgesindeki Şahin Göz kamerası, cinayet günü Narin Güran’ın cansız bedeninin dere yatağına gömülme anlarını kaydetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, suçunu itiraf ederken, görüntülerde onun yanında iki kişinin daha bulunduğu belirlendi. Bu kişiler henüz teşhis edilemedi, ancak TÜBİTAK’a gönderilen görüntüler, cinayete dair sır perdesinin aralanmasında kritik rol oynayacak.

TÜBİTAK, görüntüleri netleştirerek şüphelilerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Bu gelişme, cinayet soruşturmasının seyrini değiştirebilir. Şahin Göz kamerasının kayıtları, Narin Güran’ın ölümüne sebep olan kişilerin kimliklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olacak.

KAMERALARIN İNCELENMESİ DEVAM EDİYOR

Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, köydeki dört amcanın evinde bulunan tüm kameraların kayıtlarına da el konuldu. Yapılan incelemelerde, kameraların 8 günlük kayıtlarının silindiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, bu kayıtları geri getirmeye çalışırken, silinen görüntülerin cinayetle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Bu kapsamda, köydeki kayıt cihazları ve hard diskler incelemeye alındı. Eğer silinen görüntüler geri yüklenebilirse, cinayetin perde arkasındaki diğer detaylar da aydınlatılacak.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE YENİ GÖZALTILAR GELEBİLİR Mİ?

Nevzat Bahtiyar, ilk ifadesinde Narin Güran’ın cansız bedenini amcası Salim’in talimatıyla dere yatağına gömdüğünü itiraf etmişti. Salim, karşılığında kendisine 200 bin TL teklif ettiğini de dile getirdi. Ancak, askeri üs bölgesinden alınan kamera kayıtları, olayın daha derin bir komplonun parçası olabileceğini gösteriyor. Görüntülerde Bahtiyar’ın yanında kimliği belirsiz iki kişi daha bulunuyor. Bu kişilerin kim olduğu ve cinayete nasıl dahil oldukları büyük merak konusu.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, TÜBİTAK’ın yapacağı inceleme sonucunda yeni gözaltılar ve tutuklamalar gelebilir. Şu ana kadar 12 kişi tutuklanmış olsa da, soruşturmanın bu yeni deliller ışığında genişlemesi bekleniyor. Özellikle kamera görüntülerinin çözülmesiyle, olayın arkasındaki kişiler tespit edilerek adalete teslim edilebilir.

TÜBİTAK GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYOR

TÜBİTAK’ın 6 kişilik bir bilirkişi ekibi, askeri üs bölgesinden alınan görüntüleri detaylı bir şekilde inceliyor. Amaç, görüntülerdeki kişilerin kimliğini belirlemek ve olayın diğer aktörlerini ortaya çıkarmak. Bu aşamada yapılan çalışmaların sonucunda yeni delillerin mahkemeye sunulması bekleniyor. Bilirkişi raporları tamamlandığında, Narin Güran’ın ölümüyle ilgili dava daha da netlik kazanacak.

KÖYDEKİ KAMERALAR DA İNCELENİYOR

Köyde yapılan aramalar sırasında jandarma ekipleri, dört amcanın evinde bulunan güvenlik kameralarına da el koydu. Bu kameralar, olayın gerçekleştiği dönemde önemli bir delil olabilir. Ancak yapılan ilk incelemelerde kameraların kayıtlarının silindiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, silinen görüntüleri geri getirmeye çalışıyor. Eğer bu kayıtlar geri yüklenebilirse, cinayetle ilgili yeni delillere ulaşılabilir.

Diyarbakır’da yaşanan bu vahşi cinayet, Türkiye’yi derinden sarstı. 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin sır perdesi henüz tam olarak aralanmamış olsa da, elde edilen yeni delillerle soruşturma hız kazanmış durumda. Özellikle TÜBİTAK’ın inceleyeceği kamera görüntüleri, olayın aydınlatılmasında kritik rol oynayacak. Şu ana kadar 12 kişi tutuklandı, ancak yeni gözaltıların ve tutuklamaların gerçekleşmesi an meselesi.