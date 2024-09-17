Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Büyük Amca Aileyi Yönlendirdi

Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Cinayetin ardından ortaya atılan yeni iddialar ise olayın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Soruşturma makamlarından edinilen bilgilere göre, Narin’in kayıp olduğu saatlerde büyük amcanın aileyi toplayarak yalan ihbarlarda bulunmaları için talimat verdiği öne sürüldü. Ayrıca, Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından aileyi sessiz kalmaları yönünde uyardığı iddia edilen büyük amcanın rolü tartışma konusu oldu.

BÜYÜK AMCANIN AİLE MECLİSİNDEKİ ROLÜ NE?

Narin Güran’ın kaybolduğu gün yapılan kayıp başvurusunun hemen ardından büyük amca Fuat Güran’ın aile meclisini topladığı ve tüm aile bireylerine, çocuklardan yetişkinlere kadar asılsız ve yalan ihbarlarda bulunmaları yönünde talimat verdiği iddia edildi. Bu talimat doğrultusunda, arama-kurtarma çalışmalarını yönlendirmek amacıyla diğer kardeşlerin de aramalara katılması gerektiği büyük amca tarafından ifade edilmiş.

İddialara göre, büyük amcanın bu yönlendirmeleri sadece aramalarla sınırlı kalmadı. Narin’in 8 Eylül’de cesedinin bulunmasının ardından gerçekleştirilen ikinci aile toplantısında da büyük amcanın aile bireylerine ve Tavşantepe köyündeki sakinlere sessiz kalmaları yönünde baskı yaptığı öne sürüldü. Bu iddialar, soruşturmayı yürüten makamların dikkatini büyük amcaya yöneltmiş durumda.

SALİM GÜRAN’IN İFADELERİNDE ÇELİŞKİLER

Cinayetin baş zanlısı olarak gösterilen Salim Güran, soruşturma süresince verdiği ifadelerle dikkat çekiyor. İlk ifadesinde, katil ya da olayla ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade eden Salim Güran, “Bilmiyorum, haberim yok” şeklinde kısa cevaplarla soruları geçiştirmişti. Ancak daha sonra, aile meclisinde alınan karar doğrultusunda diğer aile bireyleri gibi katil zanlısı olarak Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti.

Soruşturmayı derinleştiren makamlar, bu ifadeler arasında ciddi çelişkiler olduğunu belirtti. Özellikle aile meclisinin, kaybolan Narin'in cesedi bulunmadan önce ve sonra üç kez toplandığı, bu toplantıların ardından verilen ifadelerde değişiklikler olduğuna dikkat çekildi. Bu durum, cinayetin organize bir şekilde planlandığına dair şüpheleri artırıyor.

DİŞ VE TIRNAK İZLERİ ÜZERİNE DETAYLI İNCELEME

Cinayet soruşturmasında önemli bir diğer detay ise Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki diş izleri ve sırtındaki tırnak izleri. Bu izlerin kime ait olduğunun belirlenmesi için Narin’in annesi Yüksel Güran’ın diş ve tırnak izi örnekleri alındı. Soruşturmayı yürüten ekipler, annesinin, Narin’i kurtarmak için ağabeyi Enes ile boğuşma yaşadığı ihtimali üzerinde duruyor.

İddiaya göre, Narin’in annesi olay anında bağırışları duyup ahıra koştu ve kızını kurtarmak için Enes’i sırtından çekmeye çalıştı. Bu sırada tırnak izlerinin oluştuğu düşünülüyor. Annesi, çabaları yetersiz kalınca Enes’in kolunu ısırmış olabilir. Bu bulguların detaylı incelenmesi için anne Yüksel Güran’dan alınan diş ve tırnak izleri Adli Tıp Kurumu'nda değerlendirilmekte.

ADLİ TIP KURUMU’NDA 24 SAATLİK MESAİ

Narin Güran’ın cansız bedeninden alınan 91 numune, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda uzmanlar tarafından titizlikle inceleniyor. Bu incelemelerde önemli bulgulara ulaşıldığı ve cinayetin aydınlatılması adına kritik bilgilerin elde edildiği belirtiliyor. İncelemeler, iki kurul ve dört ihtisas dairesinde çok sayıda uzman tarafından yürütülüyor ve 24 saat esasına göre devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, ilk raporun bu hafta içinde çıkmasını bekliyor. Bu rapor, cinayetin nasıl işlendiğine ve olayın ardındaki sır perdesinin aralanmasına yardımcı olabilir.

İKİ AMCA TUTUKLANDI

Cinayet soruşturması kapsamında Narin Güran’ın dört amcası gözaltına alındı. Bunlardan ikisi tutuklanırken, ikisi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan amcalar, Salim Güran ve Fuat Güran. Fuat Güran’ın, arama-kurtarma çalışmalarını jandarmanın yanı başında yürütürken telefonla konuşuyormuş gibi yaparak jandarmanın konuşmalarını dinlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Fuat Güran, “suç delillerini yok etmek” suçundan tutuklanırken, Salim Güran ise “kasten öldürme” suçundan cezaevine gönderildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan diğer iki amca ise Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran. Savcılık sorgularının ardından bu iki amca serbest bırakılmış olsa da soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulmaya devam ediliyor.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDEKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Soruşturma süreci devam ederken, Narin Güran’ın ölümüne ilişkin sır perdesi henüz tam olarak aralanmış değil. İki amcanın tutuklu yargılandığı bu davada, diğer aile bireyleriyle ilgili yapılan incelemeler sürüyor. Özellikle büyük amcanın aile meclisindeki rolü ve alınan kararların cinayet üzerindeki etkisi dikkatle değerlendiriliyor.

Narin’in cansız bedeni bulunduğunda yapılan ikinci aile toplantısında, büyük amcanın aile bireylerine ve köy sakinlerine sessiz kalmaları yönünde telkinlerde bulunduğu iddiası soruşturmanın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu iddiaların doğrulanması, olayın nasıl planlandığını ve cinayetin ardındaki detayları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.