Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İtiraflar: İtirafçıdan Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti

DİYARBAKIR'DA NARİN GÜRAN CİNAYETİ: NEVZAT BAHTİYAR'IN ÇELİŞKİLİ İTİRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ



Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedinin bir dere yatağında çuval içinde taşlarla kapatılmış halde bulunmasının ardından itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın verdiği ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekti. Olayın yaşandığı süreç boyunca amcasıyla birlikte hareket ettiğini iddia eden Bahtiyar, cesedi gizlerken kullandığını söylediği taşlarla ilgili verdiği ifadelerde tutarsızlıklar ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu olay yerinde Bahtiyar’ın iddia ettiğinden daha fazla taş olduğunu tespit etti. Bu çelişkili durum ve zanlının telefon kayıtlarını silmesi, cinayet soruşturmasındaki şüpheleri daha da artırdı.





NARİN GÜRAN CİNAYETİ NEDİR? OLAYIN ARKA PLANI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolmuş, günlerce süren aramalara rağmen bulunamamıştı. Kayıp çocuğun cansız bedeni, olaydan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde üzeri taşlarla kapatılmış halde bulundu. Küçük kızın bu trajik sonu, tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırdı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN İTİRAFLARI: ÇELİŞKİLİ İFADELER

Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, jandarma ve savcılıktaki ifadelerinde birçok çelişkili açıklama yaptı. Bahtiyar, küçük Narin’in cesedini çuval içinde dereye bıraktığını ve üzerine büyük bir taş koyarak gizlemeye çalıştığını söyledi. Ancak Jandarma Kriminal Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı araştırmalar, Bahtiyar’ın söylediği taş sayısının doğru olmadığını ortaya çıkardı. Cesedin üzerinde bir yerine üç büyük taş bulundu.

Bahtiyar’ın ifadelerinde dikkat çeken bir diğer çelişki ise cesedin gizlenme aşamasında amcasının rolüyle ilgili verdiği açıklamalardı. İddialarına göre amcası, cesedi saklaması için kendisini tehdit etmiş ve baskı yapmıştı. Ancak bu iddiaları somut delillerle destekleyemedi.

TELEFON KAYITLARINI SİLMESİ ŞÜPHELERİ ARTTIRDI

Soruşturma kapsamında zanlının telefon kayıtlarının silinmesi de olayın karanlıkta kalan yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bahtiyar’ın, Narin’in cesedini dereye bıraktığı gün tüm telefon görüşmelerini ve WhatsApp yazışmalarını sildiği tespit edildi. Bu durum, cinayetin ardından delilleri yok etme veya gizleme amacı taşıdığına dair şüpheleri artırdı.

Aynı şekilde Narin Güran’ın amcası Salim Güran da telefonundaki tüm arama ve mesaj kayıtlarını silmişti. Bu nedenle, amca Salim de "cinayet delillerini yok etmek veya gizlemek" suçundan tutuklandı. Savcılık, her iki zanlının telefon silme işlemlerini inceleyerek olayın perde arkasını aydınlatmaya çalışıyor.

'TELEFONUM DOLMUŞTU' SAVUNMASI

Bahtiyar, sorgusunda telefonundaki kayıtları silmesine gerekçe olarak, telefonun hafızasının dolduğunu ve çok fazla arama ve mesaj geldiği için bu işlemi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ancak savcılar, bu silme işleminin Narin’in öldürüldüğü gün gerçekleşmiş olmasının tesadüf olamayacağını belirterek, zanlının açıklamasını inandırıcı bulmadı.

Bahtiyar, verdiği ifadede Narin’i kendisinin öldürmediğini, cesedi gizlemekle görevlendirildiğini iddia etti. Amca Salim Güran’ın kendisini tehdit ettiğini ve eğer cesedi ortadan kaldırmazsa ailesini öldüreceğini söylediğini belirtti.

'BEN ÖLDÜRMEDİM, KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DE BİLMİYORUM'

Bahtiyar’ın ifadesinde, “Narin’i sen mi öldürdün?” sorusuna “Hayır, ben öldürmedim. Cesedi bana getirildiğinde zaten ölmüştü” yanıtını verdi. Ancak kimin veya kimlerin Narin’i öldürdüğünü bilmediğini iddia etti. Ayrıca, cesedi saklaması için amcası Salim Güran tarafından tehdit edildiğini ve bu baskı nedeniyle suça bulaştığını söyledi.

Savcıların, “Peki, amcası mı öldürdü?” sorusuna ise, “Bilmiyorum ama amca Salim bana, ölen kişinin Arif’in kızı olduğunu ve cesedi saklamazsam beni öldüreceğini söyledi. Bu tehdit üzerine hareket ettim” dedi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Savcılık, Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturmayı derinleştirerek tüm delilleri incelemeye devam ediyor. Bahtiyar’ın verdiği ifadelerdeki çelişkiler, telefon kayıtlarının silinmesi ve olay yerinde bulunan taş sayısındaki tutarsızlıklar, olayın karanlıkta kalan yönlerinin aydınlatılması gerektiğini gösteriyor.

Nevzat Bahtiyar, “beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak çocuğun öldürülmesi, suç delillerini gizlemek ve yok etmek” suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ederken, zanlının ifadesindeki eksiklikler ve çelişkiler olayın çözümünü zorlaştırsa da, cinayetin arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkması için çalışmalar sürdürülüyor.

SONUÇ: NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SORU İŞARETLERİ DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma, yeni deliller ve zanlıların çelişkili ifadeleriyle karmaşık bir hal almaya devam ediyor. Nevzat Bahtiyar’ın itirafları ve amca Salim Güran’ın şüpheli davranışları, olayın perde arkasındaki gerçeğin ne olduğu konusunda birçok soru işareti yaratıyor. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.