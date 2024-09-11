Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İtiraflar: İtirafçıdan Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti

Narin Güran cinayetinde zanlı Nevzat Bahtiyar'ın çelişkili ifadeleri ve tutarsız açıklamaları dikkat çekti. Cinayete dair tüm detaylar ve itiraflar haberde

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:48
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İtiraflar: İtirafçıdan Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti

DİYARBAKIR'DA NARİN GÜRAN CİNAYETİ: NEVZAT BAHTİYAR'IN ÇELİŞKİLİ İTİRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedinin bir dere yatağında çuval içinde taşlarla kapatılmış halde bulunmasının ardından itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın verdiği ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekti. Olayın yaşandığı süreç boyunca amcasıyla birlikte hareket ettiğini iddia eden Bahtiyar, cesedi gizlerken kullandığını söylediği taşlarla ilgili verdiği ifadelerde tutarsızlıklar ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu olay yerinde Bahtiyar’ın iddia ettiğinden daha fazla taş olduğunu tespit etti. Bu çelişkili durum ve zanlının telefon kayıtlarını silmesi, cinayet soruşturmasındaki şüpheleri daha da artırdı.

Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İtiraflar: İtirafçıdan Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti

NARİN GÜRAN CİNAYETİ NEDİR? OLAYIN ARKA PLANI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolmuş, günlerce süren aramalara rağmen bulunamamıştı. Kayıp çocuğun cansız bedeni, olaydan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde üzeri taşlarla kapatılmış halde bulundu. Küçük kızın bu trajik sonu, tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırdı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN İTİRAFLARI: ÇELİŞKİLİ İFADELER

Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, jandarma ve savcılıktaki ifadelerinde birçok çelişkili açıklama yaptı. Bahtiyar, küçük Narin’in cesedini çuval içinde dereye bıraktığını ve üzerine büyük bir taş koyarak gizlemeye çalıştığını söyledi. Ancak Jandarma Kriminal Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı araştırmalar, Bahtiyar’ın söylediği taş sayısının doğru olmadığını ortaya çıkardı. Cesedin üzerinde bir yerine üç büyük taş bulundu.

Bahtiyar’ın ifadelerinde dikkat çeken bir diğer çelişki ise cesedin gizlenme aşamasında amcasının rolüyle ilgili verdiği açıklamalardı. İddialarına göre amcası, cesedi saklaması için kendisini tehdit etmiş ve baskı yapmıştı. Ancak bu iddiaları somut delillerle destekleyemedi.

TELEFON KAYITLARINI SİLMESİ ŞÜPHELERİ ARTTIRDI

Soruşturma kapsamında zanlının telefon kayıtlarının silinmesi de olayın karanlıkta kalan yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bahtiyar’ın, Narin’in cesedini dereye bıraktığı gün tüm telefon görüşmelerini ve WhatsApp yazışmalarını sildiği tespit edildi. Bu durum, cinayetin ardından delilleri yok etme veya gizleme amacı taşıdığına dair şüpheleri artırdı.

Aynı şekilde Narin Güran’ın amcası Salim Güran da telefonundaki tüm arama ve mesaj kayıtlarını silmişti. Bu nedenle, amca Salim de "cinayet delillerini yok etmek veya gizlemek" suçundan tutuklandı. Savcılık, her iki zanlının telefon silme işlemlerini inceleyerek olayın perde arkasını aydınlatmaya çalışıyor.

'TELEFONUM DOLMUŞTU' SAVUNMASI

Bahtiyar, sorgusunda telefonundaki kayıtları silmesine gerekçe olarak, telefonun hafızasının dolduğunu ve çok fazla arama ve mesaj geldiği için bu işlemi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ancak savcılar, bu silme işleminin Narin’in öldürüldüğü gün gerçekleşmiş olmasının tesadüf olamayacağını belirterek, zanlının açıklamasını inandırıcı bulmadı.

Bahtiyar, verdiği ifadede Narin’i kendisinin öldürmediğini, cesedi gizlemekle görevlendirildiğini iddia etti. Amca Salim Güran’ın kendisini tehdit ettiğini ve eğer cesedi ortadan kaldırmazsa ailesini öldüreceğini söylediğini belirtti.

'BEN ÖLDÜRMEDİM, KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DE BİLMİYORUM'

Bahtiyar’ın ifadesinde, “Narin’i sen mi öldürdün?” sorusuna “Hayır, ben öldürmedim. Cesedi bana getirildiğinde zaten ölmüştü” yanıtını verdi. Ancak kimin veya kimlerin Narin’i öldürdüğünü bilmediğini iddia etti. Ayrıca, cesedi saklaması için amcası Salim Güran tarafından tehdit edildiğini ve bu baskı nedeniyle suça bulaştığını söyledi.

Savcıların, “Peki, amcası mı öldürdü?” sorusuna ise, “Bilmiyorum ama amca Salim bana, ölen kişinin Arif’in kızı olduğunu ve cesedi saklamazsam beni öldüreceğini söyledi. Bu tehdit üzerine hareket ettim” dedi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Savcılık, Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturmayı derinleştirerek tüm delilleri incelemeye devam ediyor. Bahtiyar’ın verdiği ifadelerdeki çelişkiler, telefon kayıtlarının silinmesi ve olay yerinde bulunan taş sayısındaki tutarsızlıklar, olayın karanlıkta kalan yönlerinin aydınlatılması gerektiğini gösteriyor.

Nevzat Bahtiyar, “beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak çocuğun öldürülmesi, suç delillerini gizlemek ve yok etmek” suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ederken, zanlının ifadesindeki eksiklikler ve çelişkiler olayın çözümünü zorlaştırsa da, cinayetin arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkması için çalışmalar sürdürülüyor.

SONUÇ: NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SORU İŞARETLERİ DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma, yeni deliller ve zanlıların çelişkili ifadeleriyle karmaşık bir hal almaya devam ediyor. Nevzat Bahtiyar’ın itirafları ve amca Salim Güran’ın şüpheli davranışları, olayın perde arkasındaki gerçeğin ne olduğu konusunda birçok soru işareti yaratıyor. Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri