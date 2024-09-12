Diyarbakır'da Narin Güran Davası: 22 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Diyarbakır'da Narin Güran Davası Başladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne dair yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Narin Güran'ın Kayboluşu ve Bulunuşu

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan küçük Narin’in cenazesi, 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Şüphelilerin Durumu

Kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında Narin Güran'ın ailesi; annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanmış olan amcası Salim Güran’ın eşi de yer alıyor. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

Olayın Ayrıntıları

Vali Murat Zorluoğlu, Narin Güran’ın 8 Eylül'de ölü olarak bulunmasının ardından, "Bulgu ve delillere göre, Narin’in öldürüldükten sonra bir çuvala konulup dere kenarına bırakıldığı, üzerinin doğal görünüm verilerek gizlendiği anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu.

Şüpheli İfadeleri ve Gelişmeler

Soruşturma sırasında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran’ın kendisinden Narin’in cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini iddia etti. Bu durum, adliyeye sevk edilmesine sebep oldu.

Bahtiyar, ayrıca amcasının “Çocuk öldürüldü, sen cesedi yok etmelisin; aksi takdirde seni ve aileni öldürürüm” şeklinde kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Bu ifade sonrası "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı.

Mahallede imamlık yapan bir başka şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.