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Diyarbakır'da Narin Güran Davası Başladı

Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yargılanma süreci, 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet ceza istemiyle duruşmaya katılmasıyla başladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:26
Diyarbakır'da Narin Güran Davası Başladı

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Öldürülmesi Davası

8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili 4 tutuklu sanığın yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşma Başladı

Duruşmanın ilk oturumu için tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden alınarak geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye getirildi. Adliye önüne yerleştirilen polis bariyerleri, güvenlik tedbirlerinin artırıldığına işaret ediyor.

Sanıklar ve İfadeleri

Duruşmada, amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes ve cinayeti itiraf eden komşu Nevzat, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. İlk olarak Nevzat Bahtiyar kendisini savunmaya aldı ve Narin'in cansız bedenini olaydan sonra Eğertutmaz Deresi'ne nasıl sakladığını anlattı.

Bahtiyar'ın İtirafları

Bahtiyar, "Salim, Narin'i gördüğü için öldürdü" diyerek, "Bunu getirmek zorundaydın, yoksa gözünün önünde oğluma ve sana sıkacağım" tehdidinde bulunduğunu söyledi. Ayrıca, Narin'in cansız bedeninin çuvaldan boğulmuş olarak bulunduğunu ve cesedi saklarken kaygı duyduğunu ifade etti.

Aile Üyelerinin Duruşmadaki Tepkileri

Arif Güran, duruşma sırasında gözyaşlarına hâkim olamayarak, sanığa çıkardığı zulmün ardından "Seni Allah'a havale ediyorum" diye feryat etti. Aynı zamanda Narin'in ağabeyi Enes'in de duruşmaya katıldığı bildirildi.

Olayın Arka Planı

Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda birçok kişi gözaltına alınmış, 12 kişi tutuklanmıştı. Dürdüğümüz soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame 23 Ekim'de kabul edildi.

Duruşmanın devamında, TBB ve farklı baro başkanları da davayı izledi, bu süreçte izleyenlerin ve sanık yakınlarının tepkileri dikkat çekti.

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