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Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Gözaltındaki Hediye Güran İçin Tutuklama Talebi

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran için tutuklama talebi gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:43
Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Gözaltındaki Hediye Güran İçin Tutuklama Talebi

Diyarbakır'da Narin Güran Davası

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Narin Güran, 21 Ağustos'ta Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu.

Hediye Güran Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Narin Güran'ın amcası Fuat Güran ise daha önce "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanmıştı.

Hediye Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi ve savcılık sorgusu tamamlandı. Mahkeme, Güran'ın tutuklanması için karar vermek üzere nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.

Narin Güran Davası Devam Ediyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran cinayeti ile ilgili soruşturmayı titizlikle yürütmeye devam ederken, olayın aydınlatılması için gereken adımlar atılıyor.

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