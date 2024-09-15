Diyarbakır'da Narin Güran Davasında İki Yeni Gözaltı

Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Yeni Gözaltılar

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında iki şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın Seyri

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde ulaşıldı. Narin'in ölümüyle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narin'in akrabası olduğu belirlenen İ.K. ve Ş.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Önceki Gözaltılar ve Tutuklamalar

Narin Güran'ın cinayet davasında daha önce anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 zanlı tutuklanmıştı. Ayrıca, 2 yeni gözaltı ile birlikte tutuklu amca Fuat Güran'ın 13 Eylül’de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarma işlemleri devam etmektedir.