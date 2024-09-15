Diyarbakır'da Narin Güran Davasında İki Yeni Gözaltı

8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet davasında iki şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 14:12
Diyarbakır'da Narin Güran Davasında İki Yeni Gözaltı

Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Yeni Gözaltılar

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında iki şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın Seyri

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde ulaşıldı. Narin'in ölümüyle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narin'in akrabası olduğu belirlenen İ.K. ve Ş.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Önceki Gözaltılar ve Tutuklamalar

Narin Güran'ın cinayet davasında daha önce anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 zanlı tutuklanmıştı. Ayrıca, 2 yeni gözaltı ile birlikte tutuklu amca Fuat Güran'ın 13 Eylül’de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarma işlemleri devam etmektedir.

Hukuk sürecinin nasıl ilerleyeceği ve oluşacak yeni gelişmelerin neler olacağı merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Cinsel Şiddete Karşı Büyük Protesto
2
Avcılar'da Silahlı Saldırı: Motosikletli Şahıs İş Yerine Ateş Açtı
3
İstanbul'da Aile Değerlerine Destek Gösterisi Başladı
4
Ekrem İmamoğlu Trabzon'daki Şehit Mezarını Ziyaret Etti
5
Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi Bosna Hersek'te Hizmete Açıldı
6
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları