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Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Şüpheli Tutuklama Talebi

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:38
Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Şüpheli Tutuklama Talebi

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Ölümü Üzerine Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güranın cansız bedeninin bulunduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 24 şüpheliden biri, 48 yaşındaki Nevzat B. savcılık ifadelerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Olayın Arka Planı

Narin Güran'ın kaybolması üzerine aile ve çevresi arama çalışmaları başlatmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolan çocuğun cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi ve amcası Salim Güran'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Amca Salim Güran, tutuklandıktan sonra pek çok kişinin şüphelerini artırdı.

Şüpheli İfadesi

Nevzat B., jandarmada verdiği ifadede, Salim Güran'ın kendisinden, Narin'in cansız bedenini 200 bin lira karşılığında yere bırakmasını istediğini öne sürdü. Olayla ilgili detaylarını paylaşan Nevzat B, "Evimden ayrı bir araca bindiğimde Salim Güran beni durdurdu. Aracının ön yolcu koltuğunda bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'Aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira vereceğim' dedi," açıklamalarında bulundu.

Ölümün Şartları

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin saat 08.45 sıralarında kıyafetleriyle birlikte çuval içinde bulunduğunu bildirdi. Vali Zorluoğlu, "Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içine konulup buraya getirilerek, suyun yanına yerleştirildiği, üzerinin taş ve ağaçlarla kapatıldığı tespit edildi," dedi.

Arama Çalışmaları ve İlişkili İfadeler

Nevzat B, amca Salim Güran'ın arama çalışmalarında göstermelik olarak yer aldığını ve durumu kurtarma çabası içerisinde olduğunu belirtti. "Narin Güran'ı arama faaliyetine katıldım. Salim Güran, jandarma ekipleriyle hiçbir şey olmamış gibi arama yapıyordu," ifadesini kullandı.

Soruşturma sürerken, mahkemedeki süreç büyük bir dikkatle takip ediliyor ve olayın perde arkasında neler olduğuna dair detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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