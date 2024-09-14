Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Yeni Gelişme: 15 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'daki Narin Güran Davasında Tutuklama

8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Diyarbakır'da, beklenmeyen bir durum ile yeniden gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra yeniden tutuklandı.

Kayıp Narin'in Cansız Bedeni Bulundu

Narin Güran, Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bu korkunç olayla ilgili soruşturmayı başlattı.

Yeniden Gözaltına Alınma Süreci

Önceki gün, adli kontrol şartıyla bırakılsa da, savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan R.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. R.A'nın Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenildi.

R.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu gelişme ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e ulaştı.