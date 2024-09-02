Diyarbakır'da Narin Güran'ın Kaybolmasıyla İlgili Amcasına Tutuklama Talebi

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Kaybolması Olayında Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuştu. Bu olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, Narin'in amcası ve aynı zamanda köy muhtarı olan S.G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Amca Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

S.G., gözaltı işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran'ın kaybolması üzerine açılan soruşturmanın sürdüğünü ve gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.