Diyarbakır'da Narin Güran'ın Ölümü Üzerine Açıklama

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Cansız Bedeni Bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, olayın hemen ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir soruşturmanın başlatıldığını vurguladı.

Başsavcılık Soruşturmayı Titizlikle Yürütüyor

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Narin Güran'ın kaybolmasının ardından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum," ifadelerini kullandı.

Çalışmalara ilişkin bilgiler veren Tunç, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir," şeklinde konuştu.