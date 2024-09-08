Diyarbakır'da Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili 21 Kişi Gözaltında

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili Gözaltılar

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 21 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Narin'in ailesi de yer alıyor.

Kayıp Olayı ve Bulunma Süreci

21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran, Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuştu. Bugün, cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Denetimlerin ardından, Narin Güran’ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G.'nin eşi gizli soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltı Detayları ve Jandarma İşlemleri

Şüphelilerin jandarma tarafından gözaltına alınmasının ardından işlemleri sürdürülüyor. Gözaltına alınan iki ağabeyden birinin, daha önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı E.G. olduğu belirtildi. E.G.'nin kolundaki ısırık izinin İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde Narin Güran'a ait olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldığı ifade edildi.

Narin Güran'ın Bulunduğu Yer ve Vali'nin Açıklaması

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın kıyafetlerinin Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde taşla gizlenmiş bulunması üzerine açıklama yaptı. Vali Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre Narin Güran'ın öldürülüp, doğal görünüm verilerek dere kenarına bırakıldığı. Suya yerleştirilen çuvalla birlikte üzerinin ağaç dalları ve taşlarla kapatıldığı anlaşılmıştır." diyerek olayın gizemini artırdı.