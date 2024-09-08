Diyarbakır'da Narin Güran'ın Otopsisi Tamamlandı
8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılması üzerine otopsi işlemleri tamamlandı. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin'in cesedi, yapılan arama çalışmalarının ardından Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulundu.
Soruşturma Devam Ediyor
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği kaydedildi.
Olayın Detayları
21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda, Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi işlemleri tamamlanarak, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla ilgili analizlerin yapılacağı ifade edildi.