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Diyarbakır'da Narin Güran'ın Otopsisi Tamamlandı

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı, soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 23:47
Diyarbakır'da Narin Güran'ın Otopsisi Tamamlandı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Otopsisi Tamamlandı

8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılması üzerine otopsi işlemleri tamamlandı. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin'in cesedi, yapılan arama çalışmalarının ardından Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulundu.

Soruşturma Devam Ediyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği kaydedildi.

Olayın Detayları

21 Ağustos'ta kaybolmasının ardından yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda, Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi işlemleri tamamlanarak, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla ilgili analizlerin yapılacağı ifade edildi.

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