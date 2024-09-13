Diyarbakır'da Narin Güran Soruşturmasında Gelişmeler

Narin Güran Soruşturmasında Yeniden Gözaltı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 15 yaşındaki şüpheli, tekrar gözaltına alındı.

Olayın Geçmişi

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Bu cinayetle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yeni Gözaltılar ve İfadeler

15 yaşındaki R.A., ilk olarak açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen R.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltı kararı çıkarıldı ve jandarma ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı.

Öte yandan, Narin Güran'ın amcası olan Salim Güran da 2 Eylül'de tutuklanmıştı. Salim Güran, yeni ifadeleri alınmak üzere Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Amca Güran'ın ifadesi, soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından alınacak.