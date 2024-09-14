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Diyarbakır'da Narin Güran Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Tutuklu amca Salim Güran, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeniden ifade verdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 00:29
Diyarbakır'da Narin Güran Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'da Narin Güran Davası İle İlgili Son Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu olan amca Salim Güran'ın ifadeleri yeniden alındı. Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşan Narin Güran'ın ölümü ile ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütmektedir.

Salim Güran'ın İfadesi

Salim Güran, 2 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diyarbakır Adliyesi'nde 3 savcının katılımıyla gerçekleştirilen ifade alma sürecinde, Güran, olay günü yaptığı eylemleri tekrarlayarak suçlamaları reddetti. "Sadece Narin'in DNA'sının çıktığı iddiasını kabul etmiyorum", diyen Güran, aracında farklı çocukların bulunduğunu savundu. Öte yandan, soruşturma çerçevesinde tutuklanan Mehmet Selim Atasoy'un bazı açıklamaları hakkında, "Bu beyanı kabul etmiyorum. Olay günü kızları da tarladaydı. Kızlarını ben olay günü eve götürdüm" şeklinde yanıt verdi.

Kamera Kayıtları ve Telefon Görüşmeleri

Güran, savcılığın olay anına dair kamera kayıtlarının olduğunu belirterek, "Mehmet Selim Atasoy'un telefonla şüpheli bir araç gördüğünü söylemesi üzerine o yönlere gittiğimi kabul ediyorum" dedi. Ayrıca, 15.00-16.00 saatleri arasında Nevzat Bahtiyar ile görüşmediğini, ancak HTS analizlerinin yanlış olduğunu savundu. "Delil Yok Etme Amacım Yok", diyen Güran, telefonunda dijital verileri silme işlemi yaptığını belirti ve bunun Narin'in ölümüne dair bir delil yok etme amacı taşımadığını vurguladı. Diğer aile üyelerinin neden verileri sildiklerine dair bir bilgisi olmadığını da ekledi.

Olayla İlgili Çelişkili İfadeler

Salim Güran'ın, olay günü yaptığı telefon görüşmeleri hakkında detaylı bir inceleme yapıldı. Olay günü, bir dizi telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen Güran, bu görüşmelerin içeriğinin muhtemelen tarla ile ilgili olduğunu söyledi. Özel Gözaltı Süreci: "Mehmet Selim Atasoy'un beni arayıp, beyaz bir aracı kontrol etmemi istemesi üzerine ilgili noktaya gitmiş olabilirim. Ancak HTS kayıtları ile çelişkili bir durum söz konusu, bu konuda bir şey söyleyemem" dedi.

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