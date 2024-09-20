DOLAR
34,11 -0,3%
EURO
38,02 0,07%
ALTIN
2.870,34 -1,54%
BITCOIN
2.147.627,52 0,19%

Diyarbakır'da Narin Güran Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili amca ve işçi arasındaki telefon görüşmeleri deşifre edildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:57
Diyarbakır'da Narin Güran Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'daki Narin Güran Soruşturmasında Çarpıcı Detaylar

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi R.A.'nın (15) olay günü gerçekleştirdiği telefon konuşması tutanakları, dosyaya eklendi.

Telefon Görüşmesinin İçeriği

Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Ağustos'ta gerçekleşen 37 saniyelik bir görüşmenin ses kaydı yeminli tercüman tarafından deşifrelendi. Bu konuşmada, amca Salim Güran ile R.A. arasında yapılan ve "sınırın orada" gibi ifadelerin yer aldığı diyalog dikkat çekti. İfadelere göre, Salim Güran konuşmanın içeriğini hatırlamadığını belirtmesine rağmen, beyaz araç ile ilgili olduğunu iddia etti.

Salim Güran ve R.A.'nın Süreci

Salim Güran, 2 Eylül'de tutuklanırken, R.A. ise ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, savcılığın talebi üzerine R.A. tekrar gözaltına alındı ve 14 Eylül'de tutuklandı. R.A.'nın tutuklanma gerekçesi ise Narin'i arama çalışmalarında "hedef saptırma maksatlı suni ihbarlar" yapıldığı yönündeki tespitler oldu.

İfade Süreci

Salim Güran, 14 Eylül'de tekrar ifadesi alınırken, R.A. ile yaptığı telefon görüşmeleri hakkında soruşturmayı yürüten savcılara çeşitli açıklamalarda bulundu. Olay günü tutuklu Mehmet Selim Atasoy'un oğlu R.A. ile farklı saatlerdeki görüşmelerinin içeriği hakkında şüphelerini belirten Güran, bu konuşmaların tarlayla ilgili olabileceğini öne sürdü.

Bu gelişmeler, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı daha da karmaşık hale getirirken, adli süreç devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TESK Genel Başkanı Palandöken'i Ağırladı
3
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ASEAN Büyükelçilerini Ağırladı
4
İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: AKOM'dan Kritik Açıklama
5
Adli Tıp Kurumu Raporu Sonuçlandı: Narin Güran’ın Ölüm Nedeni ve Detayları Ortaya Çıktı
6
Yemek Servisinde Şaşırtan Olay: Uçakta Fare İnişine Neden Oldu
7
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi