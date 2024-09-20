Diyarbakır'da Narin Güran Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'daki Narin Güran Soruşturmasında Çarpıcı Detaylar

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi R.A.'nın (15) olay günü gerçekleştirdiği telefon konuşması tutanakları, dosyaya eklendi.

Telefon Görüşmesinin İçeriği

Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Ağustos'ta gerçekleşen 37 saniyelik bir görüşmenin ses kaydı yeminli tercüman tarafından deşifrelendi. Bu konuşmada, amca Salim Güran ile R.A. arasında yapılan ve "sınırın orada" gibi ifadelerin yer aldığı diyalog dikkat çekti. İfadelere göre, Salim Güran konuşmanın içeriğini hatırlamadığını belirtmesine rağmen, beyaz araç ile ilgili olduğunu iddia etti.

Salim Güran ve R.A.'nın Süreci

Salim Güran, 2 Eylül'de tutuklanırken, R.A. ise ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, savcılığın talebi üzerine R.A. tekrar gözaltına alındı ve 14 Eylül'de tutuklandı. R.A.'nın tutuklanma gerekçesi ise Narin'i arama çalışmalarında "hedef saptırma maksatlı suni ihbarlar" yapıldığı yönündeki tespitler oldu.

İfade Süreci

Salim Güran, 14 Eylül'de tekrar ifadesi alınırken, R.A. ile yaptığı telefon görüşmeleri hakkında soruşturmayı yürüten savcılara çeşitli açıklamalarda bulundu. Olay günü tutuklu Mehmet Selim Atasoy'un oğlu R.A. ile farklı saatlerdeki görüşmelerinin içeriği hakkında şüphelerini belirten Güran, bu konuşmaların tarlayla ilgili olabileceğini öne sürdü.

Bu gelişmeler, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı daha da karmaşık hale getirirken, adli süreç devam ediyor.