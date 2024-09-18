Diyarbakır'da Narin'in Şüpheli Ölümüne İlişkin 10 Farklı İddia Gündemde: Narin Amca ve Abiyi Cinsel İlişki Yaşarken Gördü ve...

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan 11 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, kaybolmasından 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Yapılan otopsi sonucunda, küçük kızın boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ancak Narin’in neden ve kimler tarafından öldürüldüğü hala netlik kazanmış değil. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, kamuoyunda birçok iddia dolaşıyor. İşte Narin Güran’ın ölümüne dair konuşulan 10 farklı iddia…

1. İDDİA: AMCASI İLE YENGESİNİ UYGUNSUZ GÖRDÜ

İlk iddiaya göre Narin, amcası Salim Güran ile yengesi Hediye Güran’ı uygunsuz bir şekilde gördü. Küçük kız, bu durumu babasına söylemekle tehdit edince, amcası tarafından boğularak öldürüldü. Olayın ardından, ceset ortadan kaldırıldı.

2. İDDİA: AĞABEYİ VE KUZENİNİN İLİŞKİSİNİ GÖRDÜ

Bir diğer iddiada ise Narin, ağabeyi Enes Güran ve kuzenini ahırda uygunsuz bir durumda yakaladı. Olayı fark eden ağabeyi, küçük kızı öldürdü. Bu esnada annesi, amcası Salim Güran'ı arayarak yardım istedi ve cesedi ortadan kaldırmaları için bir plan yaptılar.

3. İDDİA: AİLE İÇİ İLİŞKİLERİ GÖRDÜ VE ÖLDÜRÜLDÜ

Üçüncü iddiaya göre Narin, amcası, annesi ve yengesinin bir ilişkisini evde gördü. Olayın ertesi günü, amcası tarafından organize edilen bir plan çerçevesinde ahırda öldürüldü. Aile, olayın üstünü örtmek için cesedi yok etti.

4. İDDİA: AĞABEYİ VE AMCASI İLE YAŞANAN TARTIŞMA SONRASI ÖLDÜRÜLDÜ

Bu iddiaya göre, Narin, ağabeyi ve amcasının uygunsuz bir ilişkisini gördü. Ardından yaşanan tartışmada, ağabeyi Enes küçük kıza tekme attı, sonrasında ise amcası Salim Güran boğarak öldürdü. Bir diğer olasılıkla ise amcası Narin’e tekme attı ve ağabeyi onu boğarak yaşamına son verdi.

5. İDDİA: AĞABEYİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Beşinci iddia, Enes Güran'ın Narin’i öldürdüğü yönünde. İddialara göre, annesi Yüksel Güran, sesler üzerine ahıra giderek duruma müdahale etmeye çalıştı. Anne Yüksel, Enes’i durdurmak için kolunu ısırıp sırtını tırmaladı ancak bu Narin’in ölümünü engelleyemedi. Olayın ardından amca Salim, Enes’i yumruklayarak cezalandırdı ve cesedi ortadan kaldırmaları için plan yaptı.

6. İDDİA: KÖPEĞE İSTİSMAR GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNE ÖLDÜRÜLDÜ

Bu iddiada, Narin, ağabeyi Enes ve kuzenini köpeğe istismarda bulunurken gördü. Bunun üzerine Narin, ağabeyi tarafından öldürüldü. Kuzeni de bu cinayete ortak oldu.

7. İDDİA: YENGESİ İLE AĞABEYİNİN İLİŞKİSİNİ GÖRDÜ

Yedinci iddia, Enes Güran ile yengesi Hediye Güran’ın bir ilişki yaşadığı yönünde. Bu durumu gören Narin, olayın ortaya çıkmasından korkan ağabeyi tarafından öldürüldü.

8. İDDİA: AMCA İSTİSMAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bir başka iddiaya göre, amca Salim Güran, eve gelen Narin’i arabasına çağırarak istismar girişiminde bulundu. Küçük kız, durumu babasına anlatacağını söyleyince, amcası tarafından arabada boğularak öldürüldü. Bu iddia, Narin’in DNA’sının amcanın aracında bulunması ile güçlendi.

9. İDDİA: AĞABEYİ YASAKLI MADDE KULLANIYORDU

Dokuzuncu iddia, ağabeyi Enes Güran’ın yasaklı madde kullandığı yönünde. Narin, ağabeyini yasaklı madde içerken gördü ve yasaklı maddenin etkisi altındaki Enes tarafından boğularak öldürüldü.

10. İDDİA: ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ

Son iddiaya göre, amca Salim Güran ile baba Arif Güran arasında 50 milyon TL değerinde bir arazi anlaşmazlığı vardı. Amca, bu anlaşmazlık yüzünden intikam almak amacıyla Narin’i öldürdü.

NARİN’İN ÖLÜMÜNDE SON DURUM

Narin Güran’ın ölümüyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda, küçük kızın boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise devam ediyor. Şu ana kadar Narin’in ölümüne ilişkin net bir bilgiye ulaşılamamış olsa da, soruşturmanın seyrine göre daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor. Halk arasında dolaşan bu iddiaların doğruluğu ise resmi makamların yapacağı açıklamalara bağlı olarak kesinleşecek.

Narin Güran’ın ölümü, Diyarbakır’da büyük yankı uyandırdı. Küçük kızın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılması ve boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi, bölgedeki halkı derinden sarstı. Ortaya atılan 10 farklı iddia, Narin’in neden öldürüldüğüne dair çeşitli senaryolar öne sürüyor. Ancak gerçekler, yürütülen soruşturmanın sonucunda netlik kazanacak. Narin’in ailesi ve yakınları, bu olayın bir an önce aydınlatılmasını beklerken, kamuoyu da bu trajik olayın bir an önce çözülmesini istiyor.

Narin’in hayatını kaybetmesine neden olan kişi veya kişilerin bulunması için soruşturma titizlikle sürdürülüyor.