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Diyarbakır'da Nehirde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan 17 yaşındaki Ömer Alpaydıncı için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 15:23
Diyarbakır'da Nehirde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'da Nehirde Kaybolan Genç için Arama Çalışmaları

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesi kırsal Kesikağaç Mahallesi'nde, 17 yaşındaki Ömer Alpaydıncı, kardeşini ve bir yakınını kurtarmak isterken Dicle Nehri'nde kayboldu. Ekipler, Alpaydıncı'yı bulmak için su üstü ve su altında arama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Baba Tahsin Alpaydıncı'nın Eyalet Edici Açıklamaları

Baba Tahsin Alpaydıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün öğle saatlerinde üç oğlumla birlikte piknik yapmak için Dicle Nehri kenarına geldik. Üç oğlum da nehirde yüzüyordu ve ben onları izliyordum. Çevredekilerin bağırmasını duydum; hemen nehre girdim," dedi. Alpaydıncı devamında, "Baktım, biri benim oğlum, biri de başkası. Onları kenara getirdim. Ancak daha sonra suyun içerisinden diğer oğlumun sesi geldi. 'Baba beni kurtar' diyordu. Onları bırakıp, Ömer'e doğru gittim ama ne yazık ki dibe battı," diye konuştu.

Ömer'in bulunması için mevcut ekip sayısının artırılmasını isteyen Alpaydıncı, olayın ardından AFAD, jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekiplerinin Nehir'de arama çalışması başlattığını kaydetti.

Olayın Arka Plânı

Öte yandan, Tahsin Alpaydıncı ve üç oğlu dün Dicle Nehri'nin kırsal Kesikağaç Mahallesi'nde serinlemek için suya girmişti. Dalgıç ekipleri, Alpaydıncı'nın kaybolduğu andan itibaren Ömer'in bulunması amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken...

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken suda kaybolan gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken...

Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken suda kaybolan gencin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

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