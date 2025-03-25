Diyarbakır'da Nevruz Etkinliğinde Hırsızlık: 9 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen nevruz etkinliğinde yankesicilik yaparak cep telefonu çalan 9 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:01
Diyarbakır'da Nevruz Etkinliğinde Hırsızlık: 9 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde hırsızlık olayı yaşandı. 21 Mart'ta Nevruz Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, kalabalığı fırsat bilen bir grup, vatandaşların cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çalmaya çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, özellikle Batman'dan gelen bir grubun erkek üyelerinin araç içinde beklediği, kadınların ise kalabalığa karışarak hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Operasyon sırasında şüphelilerin çaldıkları 19 cep telefonuyla yakalandıkları bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ifade edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 şüpheli tutuklanırken, hamile oldukları için 5 kadın şüpheli hakkında ise “konutu terk etmeme” adli kontrol kararı verildi. Olayla ilgili çalışmalar devam ederken, ele geçirilen cep telefonlarının sahiplerine teslim edildiği açıklandı.

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