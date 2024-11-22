Diyarbakır'da Öğrenci Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Diyarbakır'da Acil Müdahale Anları

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Mehmet Adil Kepolu Ortaokulu'nda yaşanan bir olay, öğretmen ve öğrenciler arasında muazzam bir dayanışmayı gözler önüne serdi. 5. sınıf öğrencisi Musa Yaman, teneffüs sırasında yediği şekerin nefes borusuna kaçması sonucu zor anlar yaşadı.

Sınıf arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine öğretmen Özgür Geçmez hemen müdahale etti. Geçmez, başarılı bir şekilde uyguladığı Heimlich manevrası ile Yaman’ın nefes borusundaki şekeri çıkartmayı başardı ve öğrencisinin rahat bir şekilde nefes almasını sağladı.

Öğrencinin hayatını kurtaran bu anlar, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu olay, eğitim ortamlarında eğitimin yanı sıra ani sağlık durumlarına karşı da hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ortaokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ortaokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.