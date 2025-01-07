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Diyarbakır'da Öğretim Üyesi Terör Propagandası İddiasıyla Beraat Etti

Diyarbakır'da terör propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cenap E. beraat etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:26
Diyarbakır'da Öğretim Üyesi Terör Propagandası İddiasıyla Beraat Etti

Diyarbakır'da Öğretim Üyesi Beraat Etti

Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılanan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap E., mahkeme tarafından beraat etti.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Duruşma

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Cenap E. ve avukatları katıldı. Duruşmada, savunma yapan Cenap E., sosyal medya paylaşımlarının düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme sürecinde, Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirirken, sanığın avukatları müvekkillerinin masum olduğunu vurguladı.

Sonuç

Mahkeme heyeti, Cenap E. hakkında beraat kararı vererek, durumu sonlandırdı. Unutulmaması gereken bir başka detay ise, Cenap E.'nin 3 Aralık 2024'te sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmış olmasıdır.

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