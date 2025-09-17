Diyarbakır'da öğretmene saldırı: 2 veli hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Bağlar'da 16 Eylül'de Hürriyet İlkokulu'nda 2 velinin öğretmene saldırısı sonrası idari ve adli süreç başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:34
Diyarbakır'da öğretmene saldırı: 2 veli hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'da öğretmene fiili ve sözlü saldırı: Soruşturma açıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

16 Eylül tarihinde merkez Bağlar ilçesi'ndeki Hürriyet İlkokulu'nda, 2 öğrenci velisinin, çocuklarını darbettiği iddiasıyla öğretmen R.S'ye fiili ve sözlü saldırıda bulunduğu bildirildi.

Olayın büyümesinin, okul idaresi ve diğer öğretmenlerin araya girmesiyle önlendiği kaydedildi. Yapılan ilk müdahalede, vakit geçirmeden güvenlik kuvvetlerine gerekli bildirimde bulunulmuştur.

Okul idaresinin yürüttüğü araştırma sonucunda, adı geçen öğretmenin kavga eden iki öğrenciyi ayırdığı; öğretmen tarafından öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir.

"Öğretmenimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış olup, adli süreç ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yakından takip edilecektir.

İLGİLİ HABERLER

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi' Paneli
3
Yurdakul: Terörsüz Türkiye Devlet Politikası Haline Geldi
4
Tokat Artova'da makilik yangını söndürüldü: 50 dönüm zarar
5
THY Port Sudan uçuşlarını başlattı — İstanbul-Port Sudan seferleri
6
TEKNOFEST Zaman Tüneli: Teknolojinin Dünü ve Bugünü
7
Kırklareli'de IPARD III Tanıtımı: TKDK Başkanı Antalyalı'dan 74 Milyar Dolar Vurgusu

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa