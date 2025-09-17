Diyarbakır'da öğretmene saldırı: 2 veli hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'da öğretmene fiili ve sözlü saldırı: Soruşturma açıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama

16 Eylül tarihinde merkez Bağlar ilçesi'ndeki Hürriyet İlkokulu'nda, 2 öğrenci velisinin, çocuklarını darbettiği iddiasıyla öğretmen R.S'ye fiili ve sözlü saldırıda bulunduğu bildirildi.

Olayın büyümesinin, okul idaresi ve diğer öğretmenlerin araya girmesiyle önlendiği kaydedildi. Yapılan ilk müdahalede, vakit geçirmeden güvenlik kuvvetlerine gerekli bildirimde bulunulmuştur.

Okul idaresinin yürüttüğü araştırma sonucunda, adı geçen öğretmenin kavga eden iki öğrenciyi ayırdığı; öğretmen tarafından öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir.

"Öğretmenimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış olup, adli süreç ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yakından takip edilecektir.