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Diyarbakır'da Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 13 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 13 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:14
Diyarbakır'da Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi: 13 Yaralı

Diyarbakır Çınar'da Kaza: Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Devrildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Karasungur İlkokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan bir minibüs, devrildi. Kaza sonucunda toplam 13 kişi yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

Alınan bilgilere göre, Mustafa C. idaresindeki 02 ZA 778 plakalı minibüs, Ovabağ mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, hem sürücü Mustafa C. hem de minibüsteki 12 öğretmen yaralandı.

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kazanın sebebi hakkında soruşturma başlatıldı.

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