Diyarbakır'da Önemli Gelişme: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklama

Diyarbakır'da yaşanan trajik olayla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Tunç, Narin Güran'ın ölümü üzerine 21 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da Şüpheli Gözaltılar

Güran'ın geçirdiği bu talihsiz olay, zaten halihazırda kara bulutlar altındaki Diyarbakır'da geniş çapta bir yankı uyandırdı. Bakan Tunç, olayın tüm yönleriyle inceleneceğini ve adaletin sağlanacağını belirtti.

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Bu süreçte, bölgedeki yetkililerin ve güvenlik güçlerinin çalışmalarını sıkı bir şekilde yürüteceği vurgulandı. Narin Güran’ın ölümü, hem aile hem de toplum açısından derin bir üzüntü kaynağı oldu.