Diyarbakır'da Operasyonda 2 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Diyarbakır Kocaköy'de Silah Operasyonu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Narkotik Şube müdürlükleri ile Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah bulunduğu bilgisi elde edildi.

Adrese gerçekleştirilen operasyonda, kalashnikov ve mauser piyade tüfeği ile birlikte 2 şarjör ve toplam 242 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ü. ve S.Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.