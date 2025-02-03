DOLAR
35,99 -0,38%
EURO
36,98 0,67%
ALTIN
3.243,76 -0,56%
BITCOIN
3.426.991,14 2,68%

Diyarbakır'da Operasyonda 2 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:26
Diyarbakır'da Operasyonda 2 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Diyarbakır Kocaköy'de Silah Operasyonu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Narkotik Şube müdürlükleri ile Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah bulunduğu bilgisi elde edildi.

Adrese gerçekleştirilen operasyonda, kalashnikov ve mauser piyade tüfeği ile birlikte 2 şarjör ve toplam 242 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ü. ve S.Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi...

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'deki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Almanya Başbakanı Scholz'dan ABD'nin Gümrük Vergilerine Sert Tepki
3
Küçükali: Deprem Seferberlik Mevzuatı İle Bütçe Oluşturulacak
4
Palandöken Kayak Merkezi'nde Kasksız Kayak ve Çığ Bölgesi İhlalleri Cezalandırıldı
5
Macron ve Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'da Barış Görüşmelerini Değerlendirdi
6
BM Afganistan Misyonu'na Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
7
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Okul Çevrelerindeki Denetimlere Katıldı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!