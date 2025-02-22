Diyarbakır'da Organize Suç Operasyonu: 12 Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla 21 şüpheli gözaltına alındı, 12'si tutuklandı. Organize suç örgütüyle mücadele sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 08:09
Diyarbakır'da Organize Suç Operasyonu: 12 Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elebaşılığını F.P.'nin yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik bir çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturmalarda, bu grubun, küçük yaştaki çocuklara kadar uzanan bir uyuşturucu satışı yaparak haksız kazanç elde ettikleri, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "yağma" gibi çeşitli silahlı eylemlere karıştıkları belirlendi. Ayrıca, bu kişiler ticari anlaşmazlıklarda tahsilatçılık yapmakta, mağdurları şikayetçi olmamaları için tehdit etmekte, bölgedeki diğer suç örgütleriyle silahlı çatışmalara girmekte ve iş yerlerine yönelik silahlı eylemler gerçekleştirmekteydi.

Bu kapsamda, Diyarbakır, Mersin ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, eylemlerde kullanıldığı tespit edilen 8 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe 12'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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