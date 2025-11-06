Diyarbakır’da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı; 1 kişi hafif yaralandı, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:01
Diyarbakır’da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

Diyarbakır’da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Bağlar kırsalında çevre yolu kazası

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Batıkarakoç Mahallesi çevre yolunda saatlerde trafik kazası meydana geldi.

21 FZ 487 plakalı traktör ile plakası belirlenemeyen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

BAĞLAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

BAĞLAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

BAĞLAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Faruk Özlü: "Trabzon Yatırım Adası Hükümet Projesi Olmalı"
2
Elazığ İRAP Toplantısı: 63 Eylemle Afet Riskleri Azaltmaya Devam
3
Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti Netleşti: İznik'te Ekümenik Dua
4
Özçelik-İş Sendikası'ndan 103 bin lira promosyon anlaşması
5
Koçarlı'da Mobil Halk Ekmek Aracı Vatandaştan Tam Not Alıyor
6
Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde
7
Grand İsias Otel Davası Ertelendi: Bilirkişi Raporu Sunuldu

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu