Diyarbakır’da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 kişi yaralandı
Bağlar kırsalında çevre yolu kazası
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Batıkarakoç Mahallesi çevre yolunda saatlerde trafik kazası meydana geldi.
21 FZ 487 plakalı traktör ile plakası belirlenemeyen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
