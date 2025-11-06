Diyarbakır’da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı; 1 kişi hafif yaralandı, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.