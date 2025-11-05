Diyarbakır'da Özel Halk Otobüslerinden 'Ücretsiz Yolcu' Yasağı

Diyarbakır'da özel halk otobüsleri, ücretsiz taşıma ücretleri ödenmediği gerekçesiyle ücretsiz kartlı yolcuları almama kararı aldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:45
Diyarbakır'da şehir genelinde faaliyet gösteren özel halk otobüsleri, ücretsiz kart sahibi yolcuları almama kararı aldı. Otobüslerin camlarına "Ücretsiz yolcu binmesi yasaktır" yazılı duyurular asıldı.

Kooperatiften açıklama

Öz Diyarbakır Kooperatifi tarafından asılan duyuruda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz taşıma ücretlerinin ödenmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Öz Diyarbakır Kooperatifi olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından parası ödenmediğinden dolayı ücretsiz yolcu binmesi yasaktır. Halkımızdan ricamız, lütfen bize hak ve destek vermenizi, duyarlı olmanızı istiyoruz"

Karar, duyurunun asıldığı otobüsleri ve ilgili hatta seyreden araçları kapsıyor. Konuyla ilgili taraflardan resmi bir açıklama bekleniyor.

